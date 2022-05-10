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Ekvador’da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü

Ekvador’da çıkan hapishane kavgasında 43 kişi öldü
10.05.2022 08:57

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Ekvador’da bir hapishanede çıkan kavgada 43 kişi öldü. Kavganın mahkumlar arasında bulunan birbirine düşman iki çetenin üyeleri arasında çıktığı bildiriliyor. Güney Amerika ülkesi Ekvador’un Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde mahkumlar arasında kavga çıktı. Yetkililer yaşanan kavgada şimdiye kadar 43 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıklarken ölü sayısının daha da artabileceğini bildirdi. Ekvador Devleti Başsavcılığı, Santa Domingo şehrindeki Bellavista hapishanesinde çıkan kavga ile ilgili açıklama yaparak olay sonucu 43 kişinin hayatını kaybettiğini 13 kişinin yaralandığını açıklayarak, yaralıların durumlarının ağır olması sebebiyle ölü sayısının daha da artabileceğini belirtti. Ekvador Devleti Başsavcılığı ayrıca olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, hayatını kaybeden mahkumların kimlik tespiti ve otopsi çalışmalarının yürütüldüğünü bildirdi.

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