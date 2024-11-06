DONALD TRUMP ZAFER KONUŞMASI İZLE!

Giriş Tarihi: 06 Kasım 2024 11:04 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2024 11:04

Dünyanın merakla takip ettiği ABD başkanlık seçimlerinde eski Başkan Donald Trump zaferini ilan etti. 47. ABD Başkanı seçilen Trump Florida'da bulunan yerleşkesine yakın kongre merkezinde zafer konuşması gerçekleştiriyor.

Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Daha önce kimsenin görmediği bir mutluluk içindeyiz. Dürüst olmak gerekirse siyasi olarak dünyanın tarihinde gördüğü en büyük adım oldu. Şimdi önemi daha da artacak. Çünkü kendi ülkemizin iyileşmesine yardımcı olacağız. Burada çok zarar görmüş ülkeden bahsediyoruz.

TARİHİN GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK SİYASİ BAŞARI

İmkansız olduğu düşünülen sorunları aştık. Tarihin gördüğü en büyük siyasi başarıyı aştık. Bu ülkemizde emsalsiz bir siyasi başarı. Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. ABD'nin 45. ve 47. başkanı olmaktan gurur duyuyorum. Hepiniz için savaşacağım. Hayatımın her günü sizin için savaşacağım. Aldığım bütün nefeste sizin için uğraşacağım. Bu gerçekten ABD'nin altın çağı olacak.

Bizim en az 350 bin oy önde gitmemizi sağlayacak. Haber ağlarının yaptıkları ve gördüğümüz diğer şeyler. Kazanmanın başka gerçekçi bir yolu yoktu. ABD'nin gidebileceği tek yok buydu.

SENATO'YU DA KAZANDIK

Şu anda kazanıyor olmak çok güzel. Şu anda burada inanılmaz bir sevgi hissi var. Etrafımdaki bu insanların arasında olmak da güzel bir his. Bir gün geri dönüp bugünlere baktığımda hayatımın en önemli anları olarak düşüneceğim. ABD bize emsalsiz ve çok güçlü bir başarı verdi. Senato'nun kontrolünü de tekrar ele geçirdik.

Çok zorlu bir süreç oldu. Kimse bu kadar büyük bir başarı beklemiyordu. Çok iyi senatörlerimiz var. Aynı zamanda Meclis'in de kontrolü bizde. Bunun için de teşekkür etmek istiyorum. Meloni'ye güzel eşime de teşekkür etmek istiyorum.

Ki kendisinin kitabı ülkede en çok satan kitap. Harika bir iş çıkarttı. İnsanlara yardım etmek için. Ama ben bütün aileme teşekkür etmek istiyorum. Çok harika çocuklar. Buradaki herkes çocuklarının harika olduğunu düşünüyor.

SINIRLARI KAPATMALIYIZ

Başkan yardımcımızı JD Vance'i tebrik eden ilk kişi ben olmak istiyorum. Burada güçlü bir şekilde bakarak ilerlemesi gerçekten önemli. İlk başta biraz endişelenmiştim ama bu adamın zihninin iyi olduğunu biliyordum. Çok güzel bir 4 sene geçireceğimize inanıyorum. Özel denen şeyi biz kendimiz yapmak zorundayız. Dünyanın en büyük en güçlü ülkesindeyiz ve burada daha fazla beklememiz gerekmemeli. Bu sınırları kapatmalıyız. İnsanların gelmesini istiyoruz ama bunu yasal bir şekilde yapmaları lazım.

SENİ SEVİYORUM ELON

Yeni bir yıldız doğdu Elon. Bu ülke için önemli insanlardan bir tanesi. Seni seviyorum Elon. Elon Musk'a da çok teşekkür ederim. Bugün burada hep birlikteydik. Süper dâhilerimizi sahiplenmemiz gerek. Onlara iyi bakmamız lazım.



AMERİKA'NIN KONTROLÜ ŞU AN BİZDE

Burada çalışan herkese teşekkür etmek istiyorum. Bu iyiliğinizin karşılığını size kesinlikle vereceğiz. Amerika'nın kontrolü şu an bizde.

VERGİLER DÜŞECEK

Vergileri düşüreceğiz. Başkalarının yapamayacağını yapacağız. En iyi insanlar da bizde. Bu kampanya çok tarihi bir değere sahip. En büyük en geniş koalisyonu da biz gerçekleştirdik. Daha önce böyle bir şey görülmedi. Herkes bize bu sefer yardım etti. Baktığımda izlediğimde hep farklı kişiler gördüm.

SAVAŞ BAŞLATMAYACAĞIM

Şu anda tarihi yeniden yapılanma görüyoruz. Güvenlik istiyoruz, sınırlarımızın belli olmasını istiyoruz. Güzel bir ordu istiyoruz. Güçlü bir ordumuz olsun ama kullanmayalım istiyoruz. Savaş istemiyoruz. Ben savaş başlatmayacağım, savaşı bitireceğim. ABD'nin yarını kaderi için hep beraber çalışacağız.

ABD'Yİ EN İYİSİ HALİNE GETİRECEĞİZ

Ülkemizin daha önce bulunmadığı bir noktaya getireceğiz. Tanrının hayatımı kurtarmasının bir sebebi olduğunu söyledi. Bu sebep de ABD'yi kurtarmaktı. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz. Sınavımız kolay değil ama hayatımı bu savaşa adayacağım. Dünyadaki en önemli işi yapıyorum şu anda. İlk dönemimde yaptığım gibi. Çok güzel bir dönem geçirmiştik. Yarından itibaren verdiğim sözleri tutmaya başlayacağım. Biz ABD'yi güçlü, refah haline getireceğiz. ABD'nin en güzel 4 yılına girmek üzereyiz. Çabalamak zorundayız. Başarı bizi bir araya getirecek. Bu başarı bizi bir araya getirdikçe hepimiz ABD'yi birinci önceliğimiz yaparak çalışacağız. Bütün Amerikalılar için ABD'yi en iyisi haline getireceğiz. ABD'nin şimdiye kadar geldiği en iyi hale geleceğiz.

FOTOĞRAFI OĞLU PAYLAŞTI

Trump'ın oğlu Eric Trump'ın babasının konuşma yapmaya hazırlandığı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

TRUMP SEÇİMİ KAZANDI

Amerikan Fox kanalı, ABD başkanlık seçimini Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın kazandığını duyurdu. Fox kanalının yayımladığı resmi olmayan verilere göre, Trump, başkanlık yarışında rakibi Kamala Harris'i yenilgiye uğrattı.

Cumhuriyetçi aday Trump'ın, başkanlık için gereken 270 delege sayısını aştığı verisi paylaşıldı. ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

HARRIS KONUŞMA YAPMAYACAK

ABD'de başkanlık yarışında delege sayısında rakibi Trump'ın gerisinde kalan Harris'in kampanya menajeri Cedric Richmond'dan bir açıklama geldi.

Harris'in seçim sonuçlarını takip ettiği başkent Washington'da bulunan Howard Üniversitesi'nde kurulan platformda kürsüye çıkan Richmond, kısa bir açıklama yaptı ve Harris'in bu gece bir konuşma yapmayacağını belirtti.

Harris'e destek olmak üzere kampüse gelen kalabalığa, "Halen sayılacak oylar var, henüz sonucu açıklanmamış eyaletler var" diyen Richmond, Harris'in yarın seçim sonuçlarıyla ilgili bir açıklama yapacağını söyledi.