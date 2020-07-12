Donald Trump ilk kez böyle görüntülendi! Aylar sonra dikkat çeken kare

12.07.2020 11:06

İlk olarak Çin'de ortaya çıkan ardından dünyayı derinden sarsan koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülke olan ABD'de kamuoyu önünde maske takmayı reddeden Donald Trump, aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi. Askeri bir hastaneyi ziyaret eden Trump, üzerinde ABD Başkanlık simgesinin bulunduğu maske taktı.

Corona virüse karşı maske kararını valilere bırakan Donald Trump aylar sonra ilk kez maskeyle görüntülendi. Reuters haber ajansı Donald Trump'ın maskeli fotoğrafını anında dünyaya servis etti.

Koronavirüs ile ilgili açıklamaları sürekli kafa karıştıran Trump'ın maske taktığı hali sosyal medyanın gündemine oturdu.

ABD BİRİNCİ SIRADA

ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor. Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'a ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 851 artarak 136 bin 720'ye çıktı.

Dünyada en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 1 milyon 807 bin 496 vakayla Brezilya, 825 bin 753 vakayla Hindistan ve 720 bin 547 vakayla Rusya izliyor.

Günlük vaka ve ölü sayısındaki düşüşe rağmen New York, ABD'de "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunu sürdürüyor. New York'ta şimdiye kadar 426 bin 16 kişiye virüs bulaştı, 32 bin 375 kişi hayatını kaybetti.

New York'u 312 binden fazla vakayla California ve 251 bini geçen vakayla Teksas takip ediyor. ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 41 milyon 32 bini, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 460 bini geçti.