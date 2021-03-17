Canlı yayın kazası! Ünlü sunucu yayın esnasında önce geğirdi sonra gaz çıkardı! İşte o anlar…

ABD'li ünlü sunucusu Wendy Williams, canlı yayın esnasında Kim Kardashian'la ilgili bir haber sunarken hem gaz çıkardı hem de geğirdi. İşte o anlar...

Ünlü ismin bu anları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Olayın görüntülerinde Wendy'nin olay esnasında kısa süreli bir şok yaşadığı görülüyor.

HAYRANLARI İKİYE BÖLÜNDÜ

Olayın videosunu izleyen Wendy Williams'in hayranları ikiye bölündü. Bir kısmı 'En azından yaptığının arkasında. İnkar edip başkasına suç atmıyor.' derken diğer kısmı da olayın iğrenç olduğunu düşünmekte.