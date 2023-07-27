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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2023, 00:00 Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2023, 20:17

Brezilya'da tahıl silosunda meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde yer alan Curitiba'ya 600 kilometre uzaklıktaki Palotina kasabasındaki C.Vale Kooperatifindeki tahıl silosunda dün meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, siloda bulunan ürünün cinsi açıklanmadı. Parana, Brezilya'nın en çok tahıl üreten eyaletlerinden biri olarak biliniyor.

Brezilya'da tahıl silosunda meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Brezilya'nın güneyindeki Parana eyaletinde yer alan Curitiba'ya 600 kilometre uzaklıktaki Palotina kasabasındaki C.Vale Kooperatifindeki tahıl silosunda dün meydana gelen patlamada, 8 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi ise yaralandı. Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Tarım Bakanı Carlos Favaro sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "C.Vale'de olanlar beni derinden üzdü. Kurbanların ailelerine başsağlığı diliyorum." dedi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, siloda bulunan ürünün cinsi açıklanmadı. Parana, Brezilya'nın en çok tahıl üreten eyaletlerinden biri olarak biliniyor

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Brezilya'da tahıl silosunda meydana gelen patlamada 8 kişi öldü, 12 kişi yaralandı
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