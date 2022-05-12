Bill Gates koronavirüse yakalandı

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile ilgili komplo teorisyenlerine yeni senaryo yazdıracak bir gelişme yaşandı.

BİLL GATES KORONAVİRÜS YAKALANDI

Salgının başından bu yana 'Salgını başlattı' ve 'herkese çip takacak' iddiaları ile gündeme gelen Bill Gates koronavirüs salgınının dünyanın gündeminden çıkmak üzere olduğu dönemde koronavirüse yakalandı.

Bill Gates yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

"KENDİMİ İZOLE EDİP TAVSİYELERE UYUYORUM"

Twitter'dan açıklama yapan Bill Gates, koronavirüs testinin pozitif çıktığını ve hafif semptomlarla geçirdiğini söyledi.

İyileşene kadar kendisini karantinaya aldığını kaydeden Gates, "Aşı olduğum, testlere ve mükemmel tıbbi tedaviye erişebildiğim için şanslıyım." ifadesini kullandı.

"GATES VAKFI, İKİ YILIN ARDINDAN İLK KEZ BUGÜN BİR ARAYA GELECEK"

Gates, "Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek. Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

GATES VAKFI'NIN SALGIN ÇALIŞMASI SONRASI KORONAVİRÜSN PATLADIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Bill & Melinda Gates Vakfı, Dünya Ekonomik Forumu ve John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi ile iş birliği yaparak bir salgınla nasıl mücadele edilebileceğine dair çalışmalar yürüttü.

2 AY SONRA SALGIN BAŞLADI

Ancak söz konusu çalışmadan yalnızca 2 ay sonra koronavirüs salgınının ortaya çıkması, Bill Gates'i hedef haline getirdi. Bazı insanlar, yukarıda bahsettiğimiz 3 farklı kuruluşun da koronavirüsü başından beri planladığını söylüyor.

Tepkilerin büyümesinden sonra bir açıklama yapman zorunda kalan John Hopkins Sağlık Güvenliği Merkezi, koronavirüsle bir bağlantılarının olmadığını açıkladı.

Bill & Melinda Gates Vakfı'nın daha önce bir koronavirüs aşısı patenti alan İngiltere merkezli Pirbright Institute şirketine de fon sağladığı söylendi. Ortaya atılan iddialara göre Gates vakfı, geliştirdikleri aşıyı satabilmek için virüsü bilerek yaymıştı.

Konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kalan Pirbright Institute, yalnızca kuşları etkileyen koronavirüsler hakkında aşı geliştirdiklerini ve Çin'de ortaya çıkan koronavirüsle ilgili daha önce bir çalışmalarının olmadığını belirtti.