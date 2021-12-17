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Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü

Başkan Erdoğan Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüştü
17.12.2021 13:36

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in Kurucusu Elon Musk ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye'deki kamu ve özel sektör kurumları ile şirket arasında uydu ve uzay teknolojileri başta olmak üzere farklı alanlarda iş birliğine ilişkin hususlar ele alındı. Erdoğan, yeni uydumuz Türksat5B'yi uzaya çıkaracak SpaceX'in kurucusu Elon Musk'a, Türksat5A'yı uğurlarken çocuklarımızın çizdiği resimlerden oluşan NFT'yi hediye etti. Peki Time dergisi tarafından yılın kişisi seçilen Elon Musk kimdir? Yatırımları neler? İşte detaylar...

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