Başkan Erdoğan Azerbaycan'da

Giriş Tarihi: 11 Kasım 2024 23:58 Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 23:58

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29'uncu Taraflar Konferansı (COP29) kapsamında düzenlenecek Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye geldi. Başkan Erdoğan'ı Bakü Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Bakü Büyükelçisi Cahit Bağcı, Azerbaycan Görev Gücü Grup Komutanı Korgeneral Bahtiyar Ersay ve Büyükelçilik Askeri Ataşesi Tuğgeneral Gaffar Gören ile büyükelçilik çalışanları karşıladı. Başkan Erdoğan, daha sonra konaklayacağı otele giriş yaptı. Başkan Erdoğan'ın ziyareti kapsamında bazı ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapması bekleniyor.