Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı! İşte o açıklama...

İngiltere Başbakanı Boris Johnson son dakika koronavirüse mi yakalandı? Bu durum gündeme bomba gibi düştü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medyadan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. Peki Boris Johnson kaç yaşında? Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti.

Boris Johnson kimdir? Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı. Bu bağlamda birçok kişi Boris Johnson'un kim olduğunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Boris Johnson kimdir? Kaç yaşında? Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Johnson, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geliştirdim ve koronavirüs için pozitif test yaptım. Şimdi kendi kendime tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümetin video konferans yoluyla tepkisine liderlik etmeye devam edeceğim. Birlikte bunu yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜRKÜTEN İFADELER KULLANMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ürküten ifadeler kullanmıştı. ''Bu bir nesil için en kötü krizdir. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple karşılaştırıyor ama ne yazık ki bu doğru değil." diyen Johnson, "Bu hastalık Koronavirüs bilinenden çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek'' diye belirtmişti.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri