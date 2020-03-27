Başbakanı Boris Johnson Twitter'dan paylaştığı video ile koronavirüse yakalandığını açıkladı! İşte o açıklama... 27.03.2020 14:55

İngiltere Başbakanı Boris Johnson son dakika koronavirüse mi yakalandı? Bu durum gündeme bomba gibi düştü. İngiltere Başbakanı Boris Johnson sosyal medyadan, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Johnson, virüsün belirtilerini hafif şekilde hissettiğini belirtti. Peki Boris Johnson kaç yaşında? Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğludur. Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti.

Boris Johnson kimdir? Koronavirüs hızla yayılmaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson koronavirüse yakalandı. Bu bağlamda birçok kişi Boris Johnson'un kim olduğunu merakla araştırmaya devam ediyor. Peki, Boris Johnson kimdir? Kaç yaşında? Sosyal medya hesabı Twitter'dan bir video ile koronavirüse yakalandığını açıklayan Johnson, "Son 24 saat içinde hafif semptomlar geliştirdim ve koronavirüs için pozitif test yaptım. Şimdi kendi kendime tecrit ediyorum, ancak bu virüsle savaşırken hükümetin video konferans yoluyla tepkisine liderlik etmeye devam edeceğim. Birlikte bunu yeneceğiz." ifadelerini kullandı.

ÜRKÜTEN İFADELER KULLANMIŞTI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada ürküten ifadeler kullanmıştı. ''Bu bir nesil için en kötü krizdir. Bazı insanlar bunu mevsimsel griple karşılaştırıyor ama ne yazık ki bu doğru değil." diyen Johnson, "Bu hastalık Koronavirüs bilinenden çok daha tehlikeli ve daha da yayılacak. Çok daha fazla aile sevdiklerini zamanından önce kaybedecek'' diye belirtmişti.

GÖREVİNE DEVAM EDECEK

Johnson, görevine karantinada telekonferans yöntemiyle devam edeceğini açıkladı.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government's response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020



EKONOMİ VE SAĞLIK BAKANI DA KARANTİNADA!

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüse (Covid-19) yakalandığını açıklasının ardından İngiltere Ekonomi ve Sağlık Bakanı da karanti altına alındı.

BORİS JOHNSON KİMDİR?

Boris Johnson, öldürülen Osmanlı İmparatorluğu'nun son Dahiliye Nazırı (İçişleri Bakanı) Ali Kemal'in torunu Stanley Johnson'ın oğlu.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson (d. 19 Haziran 1964; Manhattan, New York), Britanyalı muhafazakâr politikacı ve gazeteci. Londra Belediye Başkanı olan Johnson, daha önce Henley milletvekilliği görevinde bulundu. Ayrıca The Spectator dergisinde editör olarak çalıştı.

Oxford Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra The Times'ta kariyerine başladı. Daha sonra editör asistanı olduğu The Daily Telegraph'a geçti. 1999'da The Spectator'da editör oldu. 2001 Genel Seçimlerinde Avam Kamarasına seçildi ve ülkenin önde gelen siyasetçileri arasında yerini aldı.

İngiltere Muhafazakâr Parti'nin Henley milletvekili iken girdiği yerel seçimlerde, 1 Mayıs 2008 tarihinde Londra Belediye Başkanı seçildi ve 2016 yerel seçimlerine kadar bu görevini sürdürdü. 13 Temmuz 2016 tarihinde David Cameron'un yerine başbakan olan Theresa May tarafından Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı olarak görevlendirildi. 2019'da Johnson başbakan ve muhafazakar partinin lideri için aday olacağını açıkladı.

BORİS JOHNSON'UN DEDESİ ALİ KEMAL KİMDİR?

Ali Kemal (1867 - 6 Kasım 1922), Türk yazar, gazeteci ve siyaset adamı. İkinci Meşrutiyet ve Mütareke döneminde İttihat ve Terakki karşıtı görüşleriyle tanınmıştır.