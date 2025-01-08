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Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya Ya silah bırak ya yok ol mesajı | SMO güçleri Fırat’ın doğusuna geçti
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Barzani görüşmesinin perde arkası aralandı: PKK’ya “Ya silah bırak ya yok ol” mesajı | SMO güçleri Fırat'ın doğusuna geçti

Giriş Tarihi: 08 Ocak 2025 01:48 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2025 01:48

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığı, Kuzey Irak’ta yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Güvenlik ve terör uzmanı Dr. Eray Güçlüer, Türkiye'nin liderliğinde yürütülen operasyonların domino etkisiyle PKK’yı tamamen bitirme hedefinde olduğunu vurguladı. Barzani yönetiminin de bu kararlılığa destek verdiğini belirten Güçlüer, "Artık PKK'nın bölgede yeri yok; Barzani yönetimi bu gerçekle yüzleşti ve Türkiye ile iş birliğine hazır," dedi. Öte yandan Güçlüer, Fırat’ın doğusundaki PKK unsurlarına karşı Suriye Milli Ordusu’nun harekete geçtiği bilgisini verdi.

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