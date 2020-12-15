Avustralya'da etkili olan fırtına sonrası bazı plajlar deniz köpüğüyle kaplandı

Avustralya’nın doğu kıyılarında yaşamı etkileyen fırtınada bazı plajlar, deniz köpüğüyle kaplandı. Halk, nadir ortaya çıkan bu olayı görüntülemek için sahile akın etti.

Avustralya'nın doğu kıyısı, hafta sonundan bu yana fırtınalı havanın etkisinde kalırken, doğada nadir görülen bir olay yaşandı.

DENİZ KÖPÜĞÜ DOLDU

Sahiller ve plajlar 'deniz köpüğü' ile doldu. Queensland eyaletindeki Froggy's Beach'e koşan halk, nadir görülen bu anları görüntülemeye çalıştı.

DENİZ KÖPÜĞÜ NEDİR?

Deniz köpüğü, okyanusta çözünmüş organik maddenin şiddetli rüzgar ve dalgalarla çalkalanmasından ortaya çıkan doğa olayıdır.

DOĞU SAHİLLERİ ŞİDDETLİ YAĞIŞ VE SELLE KARŞI KARŞIYA

Avustralya'nın doğu sahillerinde La Nina okyanus hava akımı nedeniyle hafta sonundan bu yana şiddetli yağışlar etkili oluyor.

BBC'de yer alan habere göre, ülkenin doğusu ve güneyindeki Queensland ve Yeni Güney Galler eyaletlerinin kıyıları, tropikal okyanus siklonlarının taşıdığı yoğun yağmurların etkisine girdi.

Meteoroloji yetkilileri, son 4 günde doğu sahillerinde metrekareye ortalama 1000 milimetre yağış düştüğünü bildirdi.

Yağışlar kıyılarda denizin yükselmesine, iç kesimlerde nehirlerin taşmasına yol açtı.

Bölgede yer yer seller meydana gelirken, kurtarma ekipleri son 24 saatte yaklaşık 150 yardım çağrısı aldı.

Yeni Güney Galler Acil Durum Hizmetleri, şu ana dek selden 12 kişiyi kurtardıklarını bildirirken, insanlara evlerinde kalmaları ve sel olan bölgelerde araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Pasifik Okyanusu'nun doğusundaki Ekvator bölgesinde sıcaklıkların düşmesi nedeniyle ekvatordan Güney Yarım Küre'ye doğru tropik rüzgarların ortaya çıkmasına yol açan La Nina hava akımı, etkisini gösterdiği yıllarda Avustralya'da aralık-mart aylarında yağışların yüzde 20 artmasına sebep oluyor.