Amerikan New York Times'tan bomba iddia: ABD Başkanı Trump NATO'dan çıkmak istiyor

05.09.2020 20:28

ABD NATO'dan çekilecek mi? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya yanıt veren çarpıcı bir yazı yayımladı. Donald Trump'a yakın isimlere dayandırılan haberde Trump, başkanlık seçimlerini kazanması halinde NATO'dan çıkabilir. İşte çarpıcı detaylar...

ABD, NATO'dan çıkacak mı? Amerikan New York Times gazetesi bu soruya "büyük olasılıkla evet" diyor.

New York Times gazetesi, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın seçimleri kazanması halinde NATO'dan çıkmak için düğmeye basabileceğini ileri sürdü.

Gazetenin Trump'ın yakın çevresine dayandırdığı haberine göre ABD başkanı, yıllardır kapalı kapılar ardında bu isteğini dile getiriyor ve eğer başkanlık seçimini kazanırsa bunu uygulamaya sokabilir.

Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton kitabında başkanın birçok defa 71 yıllık ittifaktan ülkesini çekmeyi dile getirdiğini yazmıştı.

Yine Bolton bir röportajında Trump'ın ekim ayında bir 'sürpriz' yapabileceğini ve kasım ayındaki seçimlerden önce NATO'dan çekilmeyi vaadedebileceğini söylemişti.