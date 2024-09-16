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Almanya'da yangın: 2 Türk hayatını kaybetti!
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Almanya'da yangın: 2 Türk hayatını kaybetti!

Giriş Tarihi: 16 Eylül 2024, 17:16 Güncelleme Tarihi: 16 Eylül 2024, 17:16

Almanya'nın Eberswalde şehrinde çıkan yangında Türk anne ve 5 yaşındaki çocuğu hayatını kaybetti. Peki; 2 Türk'ün öldüğü yangın kundaklama mı? Sabah Gazetesi Almanya temsilcisi İsmail Erel yangına dair değerlendirmelerde bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'da çıkan ve 2 Türk'ün hayatını kaybettiği yangına ilişkin yerel makamların soruşturma başlattığını, gelişmelerin yakından takip edildiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Destek sayfasından yapılan X paylaşımında, "Almanya'nın Eberswalde şehrinde dün çıkan bir yangında iki vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili yerel makamlar tarafından soruşturma başlatılmıştır. Berlin Başkonsolosluğumuz yanan binada incelemelerde bulunmuştur. Gelişmeler yakından takip edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

OLAY
Almanya'nın başkenti Berlin'in kuzeyindeki Eberswalde kentinde bir evde çıkan yangında, bir Türk anne ile 5 yaşındaki oğlu hayatını kaybetmişti.

Binanın alt katında bir döner dükkanı bulunduğu ve yangının çıkış sebebinin bilinmediği belirtilmişti.

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