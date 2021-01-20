ABD'nin yeni başkanı Joe Biden'dan koronavirüs mesajı

Yemin ederek resmen ABD'nin 46. Başkanı olan Biden yaptığı konuşmada koronavirüsle yaşanan mücadeleye değindi ve virüs nedeniyle hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu. Öte yandan Biden, yemin töreni sonrası yaptığı konuşmasında aşırılık, terörizm ve zorluklarla aşma konusunda mücadele mesajları verip ABD halkını yeniden birleştirip huzurlı günlerine kavuşturmak istediklerini söyledi. İşte Biden'ın canlı yayında başkanlık görevini aldıktan sonra yaptığı ilk konuşması...

ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı ABD Kongresinde, Yüksek Mahkeme Başyargıcı John Roberts'ın huzurunda 1893 yılından beri ailesinde olan İncil'e el basarak yemin etti.

50 yıllık siyasi kariyeri boyunca senatör ve başkan yardımcılığında yemin etmek için de aynı İncil'i kullanan Biden, eski başkan John F. Kennedy'den sonra ABD'nin ikinci Katolik başkanı oldu.

Yemin törenine görev süresi dolan Donald Trump katılmazken, başkan yardımcılığını Kamala Harris'e devreden Mike Pence katıldı.

Törene ayrıca eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton da katıldı.

"BUGÜN AMERİKA'NIN GÜNÜ DEMOKRASİ ÜSTÜN GELDİ"

ABD'nin 46. Başkanı Biden, yemin törenindeki konuşmasında, ülkesinin karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.

Biden, konuşmasında, "Bugün Amerika'nın günü, demokrasi üstün geldi." dedi.

Joe Biden, "artan aşırıcılık, beyazların üstünlüğü ve iç terörle" yüzleşecekleri ve bu tehditleri yenecekleri mesajını verdi.

ABD Başkanı Biden, hem kendisini destekleyenler hem de desteklemeyenler için çalışacağını vurgulayarak, "Tüm Amerikalıların başkanı olacağım." dedi.

Biden, ülkedeki siyasi ayrışmaya ilişkin, "Uygarlığımıza yakışmayan bu savaşa bir son vermeliyiz." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Biden, "İttifak ilişkilerimizi tamir edeceğiz ve dünya ile bir kez daha yakın ilişkiler kuracağız." diye konuştu.

ABD'de yapılan 59'uncu başkanlık seçiminde Demokrat aday Joe Biden'ın başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris, başkent Washington'daki Kongre binasında, yoğun güvenlik önlemleri altında yemin ederek görevine başladı.

3 Kasım 2020'de yapılan başkanlık seçiminde Biden'ın adaylığı altında başkan yardımcılığına seçilen Harris, ABD'nin ilk kadın başkan yardımcısı oldu.

56 yaşındaki Harris, ülkede bu makama seçilen ilk siyahi, Hindistan ve Karayip kökenli kadın olarak tarihe geçti.

Biden ve Harris, tören sonrası Kongre binasının diğer kanadına geçerek geleneksel olarak askerleri selamlayacak ve Arlington Ulusal Mezarlığında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak. Daha sonra ikili Beyaz Saray'a geçerek ilk mesailerine başlayacak.

1964'te California'nın Oakland şehrinde Hindistan'dan ABD'ye öğrenci olarak gelen biyolog bir anne ile Jamaika'dan ABD'ye yine öğrenci olarak gelen ekonomi profesörü siyahi bir babadan dünyaya gelen Harris, hukuk okudu ve uzun yıllar San Francisco'da savcılık yaptı.

Harris, 2010'da siyasete ilk adımını atarak California Başsavcılığına adaylığını koydu ve eyalet tarihinde seçilen ilk siyahi ve ilk kadın oldu. 2014'te ikinci dönem eyalet başsavcılığına tekrar seçilen Harris, 4 yıl sonra 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde de California'dan Kongre'ye giren ilk Güney Asya kökenli ve ikinci siyahi senatör unvanını aldı.