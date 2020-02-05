Haberler Video ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti |Video Son Dakika Videoları
ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti |Video Son Dakika Videoları

ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti |Video Son Dakika Videoları

05.02.2020 12:56

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Olay Twitter'ın da gündemindeydi. Twitter kullanıcıları, Kur'an-ı Kerim'li yemin törenine ilişkin "Laik sosyal hukuk devleti. Ne laiklik gitti elden, ne de nizam..." yorumunda bulundu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Dünya Videoları