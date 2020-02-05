ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Olay Twitter'ın da gündemindeydi. Twitter kullanıcıları, Kur'an-ı Kerim'li yemin törenine ilişkin "Laik sosyal hukuk devleti. Ne laiklik gitti elden, ne de nizam..." yorumunda bulundu.
ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti |Video Son Dakika Videoları05.02.2020 12:56
- ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti |Video Son Dakika Videoları
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