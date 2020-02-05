ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti
ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Olay Twitter'ın da gündemindeydi. Twitter kullanıcıları, Kur'an-ı Kerim'li yemin törenine ilişkin "Laik sosyal hukuk devleti. Ne laiklik gitti elden, ne de nizam..." yorumunda bulundu.
ABD'de Türklerin yoğun olduğu New Jersey eyaletindeki Paterson kentine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Troy Oswald'ın emekli olmasının ardından boşalan koltuğa şehrin yeni emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediye binasında düzenlenen törenle Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti.
Baycora ise yaptığı konuşmada Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, "Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla gerçek Amerika'dır" dedi. Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını anlatan Baycora, Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.