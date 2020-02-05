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ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Paterson şehrine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Paterson Emniyet Müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, düzenlenen yemin töreninde Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti. Olay Twitter'ın da gündemindeydi. Twitter kullanıcıları, Kur'an-ı Kerim'li yemin törenine ilişkin "Laik sosyal hukuk devleti. Ne laiklik gitti elden, ne de nizam..." yorumunda bulundu.

05.02.2020 12:03 - Son Güncelleme: 05.02.2020 12:09
ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

ABD'de Türklerin yoğun olduğu New Jersey eyaletindeki Paterson kentine ilk kez Türk kökenli bir emniyet müdürü atandı. Troy Oswald'ın emekli olmasının ardından boşalan koltuğa şehrin yeni emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Mike Baycora, Paterson Belediye binasında düzenlenen törenle Kuran-ı Kerim'e el basarak yemin etti.

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ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Yemin törenine Amerikalıların yanı sıra, ABD'de faaliyet gösteren Türk Dernek Başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. 32 yıldır Paterson Emniyetinin çeşitli kademelerinde görev yapan Baycora, 150 bin nüfuslu şehrin emniyet birimini yönetecek.

ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh yemin töreninde yaptığı açıklamada, "Emniyet Müdürü Baycora, Paterson Polis Departmanının her kademesinde çalışan dürüst bir polis.

ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Paterson'da yaşayanların güvende olmasını sağlamak bizim önceliğimiz. Şef Baycora'nın geçmişi tertemiz. Polis departmanımızın büyümesi ve teknolojik olarak yenilenmesi için liderlik edecek biri" ifadelerini kullandı.

ABD’nin Paterson kentine ilk kez Türk emniyet müdürü atandı! Kur'an-ı Kerim'e el basarak yemin etti

Baycora ise yaptığı konuşmada Paterson'un yarım yüzyıllık evi olduğunu belirterek, "Bu şehri seviyorum. Paterson, etnik gruplarıyla, çoğulcu yapısıyla, dünyanın dört bir yanından gelen insanlarla gerçek Amerika'dır" dedi. Paterson şehrine hizmet etmekten mutluluk duyacağını, şehri suç ve uyuşturucudan kurtarmak ve daha güvenli bir şehir haline getirmek için çok çalışacağını anlatan Baycora, Türk olmasından ve doğduğu ülkeden dolayı gurur duyduğunu ifade etti.

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