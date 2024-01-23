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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 23 Ocak 2024, 12:10 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024, 12:17

ABD’de silahlı saldırı! Önce 8 kişiyi öldürdü sonra intihar etti! Teksas polisi şokta: Saldırgan insan avına çıktı

ABD’nin Illinois eyaletinde akıllara durgunluk veren bir saldırı meydana geldi. 23 yaşındaki Romeo Nance isimli bir saldırgan Illinois’in Joilet şehrinde 8 kişiyi öldürdü. Şüpheli, Teksas’ın natalia kentinde polisle çatıştıktan sonra ise kendini vurarak intihar etti.

ABD'nin Illinois eyaleti kan donduran bir silahlı saldırıya ev sahipliği yaptı. Illinois'in Joilet şehrinde sekiz kişiyi öldüren 23 yaşındaki Romeo Nance, Teksas'ın Natalia kenti yakınlarında polis ile çatışmaya girdikten sonra kendini vurarak intihar etti.

ÜÇ AYRI EVDE 8 CESET

Romeo Nance'nin Ilinois'in Joilet şehrinde çeşitli yerlerde sekiz kişiyi öldürdüğünden şüpheleniliyor.

Kurbanlardan biri Pazar günü bulunurken yedisi ise pazartesi günü polis tarafından iki ayrı evde bulundu.

ABD POLİSİ DEHŞETE DÜŞTÜ: RESMEN İNSAN AVI

Bir evde beş, diğer evde iki ceset bulunurken hepsinin aynı aileden olduğu belirtiliyor. Saldırının sebebi ise henüz netlik kazanmadı. Will Country Şerifi'nin yardımcısı Dan Jungles olayla ilgili "25 yıldır polislik yapıyorum. Bu muhtemelen şimdiye kadar ilişkilendirildiğim en kötü olay yeri." Şeklinde konuştu.

Cesetlerin bulunmasının ardından polis olayı, "insan avı" olarak nitelendirdi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Joliet polis departmanı, Nance'nin pazartesi günü yerel saatle 20.30'da Natalia yakınında tespit edildiğini bildirdi.

23 yaşındaki saldırgan Romeo Nance'nin Teksas'ın Natalia kentinde polisle çatışmaya girdiği ve ardından başına sıkarak intihar ettiği bildirildi.

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