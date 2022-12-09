ABD'de infiale neden olan takas! Joe Biden hedefte: Ölüm taciri serbest kaldı, Putin zafer kazandı

Rus silah kaçakçısı Viktor Bout'un ABD ile Rusya arasında varılan takas anlaşması kapsamında serbest bırakılmasının yankıları sürüyor.

KENDİSİ GÜVENDE

Rusya'da tutuklu ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rus silah kaçakçısı Viktor Bout ile mahkum takası kapsamında serbest kaldı.

Söz konusu takası dünyaya duyuran ABD Başkanı Biden, "Dakikalar önce Brittney Griner ile görüştüm. Kendisi güvende. Şu an evine dönmek için uçakta" ifadelerini kullandı.

İNFİALE NEDEN OLDU

Rusya'nın "Bout vatanına döndü" sözü ile doğruladığı takas ABD'de resmen infiale neden oldu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski danışmanlarında Sergei Markov takas için "Putin, Biden'ı yendi" yorumunda bulundu.

Markov'un sözleri ABD'nin en çok okunan gazetelerinden birisi olan New York Post'a manşet oldu.

Gazete Markov'un bu sözlerini başlıktan okurlarına duyurdu.

Haberde Markov'un şu ifadelerine de yer verildi:

Görüşüşe göre casusumuzu geri aldık ve karşılığında sıradan bir kızı onlara verdik. Takas tamamen bizim lehimize.

'ÖLÜM TACİRİ' KAÇAKÇILIĞA DEVAM EDEBİLİR

Fox News ise kıdemli bir Savunma Bakanlığı yetkilisi ile görüştü.

Fox News, söz konusu kaynağın "Ölüm Taciri' Viktor Bout"un silah kaçakçılığına devam edebileceğini belirttiğinin altını çizdi.

Haberde "Üst düzey bir savunma yetkilisi, Rus silah tüccarı Viktor Bout'un yasadışı silah kaçakçılığına geri dönebileceğinden ve böylece dünya çapında ölümcül çatışmaları körükleyebileceğinden endişe ediyor" ifadelerine yer verildi.

25 YIL HAPİS CEZASI ALDI

Bout, dünyanın en tehlikeli ve yoksul yerlerinde silah ticareti yaptıktan sonra 2008 yılında ABD ve Tayland'ın ortak düzenlediği bir operasyonla Tayland'da yakalandı. ABD'de hakim karşısına çıkarılan silah tüccarı 25 yıl hapis cezası aldı.

Afganistan'da Taliban'dan, Libya'da Muammer Kaddafi'ye kadar birçok bağlantısı olduğu öne sürülen Bout'un askeri istihbarat açısından kilit bir isim olduğu konuşuluyor.

ANKARA'DA GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta kolaylaştırıcı rol oynayan Türkiye, geçtiğimiz ay kritik bir toplantıya daha ev sahipliği yaptı.

CIA Direktörü William Burns ile Rusya Dış İstihbarat (SVR) Örgütü Başkanı Sergey Narışkin MİT'in ev sahipliğinde Ankara'da bir araya geldi.

ABD'li ve Rus istihbarat şeflerinin görüşmesinde esir takasının ele alındığı düşünülüyor.