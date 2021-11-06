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ABD'de Astroworld Müzik Festivali'nde Travis Scott konserinde izdiham! 8 ölü çok sayıda yaralı

ABD'de Astroworld Müzik Festivali'nde Travis Scott konserinde izdiham! 8 ölü çok sayıda yaralı
06.11.2021 10:58 - Son Güncelleme: 06.11.2021 11:50
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Son dakika haberleri... ABD'de Teksas eyaletinde düzenlenen Astroworld Müzik Festivali'ndeki Travis Scott konserinde izdiham yaşandı. İzdiham faciaya neden oldu. Travis Scott konserindeki izdiham nedeniyle ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi de yaralandı.

Dünya Videoları

ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen ve biletleri çok uzun süre önce tükenen Astroworld müzik festivalinde ünlü rapçi Travis Scott'ı dinlemek için akın eden binlerce kişi izdihama neden oldu.



8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, ÇOK SAYIDA YARALI
Festivalde yaşanan izdiham sonrası bölgeye gelen itfaiye yetkilileri 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu açıkladılar.

Konser alanından gelen görüntülerde, düzinelerce ambulans ve çok sayıda sağlık görevlisinin kapıda beklediği görüldü.

Sosyal medyaya düşen görüntülerde ise izdihamdan kaçan kabalıklar görülüyor.



İNSANLAR EZİLDİ, GÖZALTILAR VAR
Muhabir Mycah Hatfield, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "NRG Park'taki Astroworld Festivaline vardığımızda izdiham çıktı. Yüzlerce kişi, kontrol noktasını atlayarak VIP güvenlik girişe akın etti. Yaşanan arbedede insanlar ezildi. Bazıları gözaltına alındı." dedi.

POLİS VE İTFAİYE BÖLGEDE
Olay yerine gelen Houston İtfaiyesi yetkilileri en az iki kişiye kalp masajı yapıldığını açıkladı.

Polis memurlarının da parkın bir kısmına olay yeri bandı yerleştirdikleri görüldü.

Olayın nasıl çıktığı, kaç kişinin yaralandığı ve yaralanmaların nasıl meydana geldiği henüz belli olmadı.

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