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ABD Federal Havacılık İdaresi, bilgisayar sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle tüm uçuşları durdurma talimatı verdi

ABD Federal Havacılık İdaresi, bilgisayar sisteminde meydana gelen sorun nedeniyle tüm uçuşları durdurma talimatı verdi
11.01.2023 17:37 - Son Güncelleme: 11.01.2023 17:43

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ABD Federal Havacılık İdaresi tarafından yapılan açıklamada, uçuş personeline ve havaalanlarına uyarı sağlayan hava kontrol sisteminde (NOTAM) sorun meydana geldiği bildirildi. Açıklamada, "FAA, sistemi eski haline getirebilmek için çalışıyor. Şu anda kontrolleri yapıyoruz" ifadeleri kullanıldı. Kesintiden ülkedeki tüm uçuşların etkilendiği belirtilerek, "FAA, havayollarına tüm iç hat uçuşlarını saat 09.00'a kadar durdurma talimatı verdi" ifadeleri kullanıldı. American Airlines şirketi, açıklamanın ardından tüm uçuşların etkilendiğini duyurdu. United Airlines ise FAA tarafından yapılacak bir sonraki duyuruya kadar tüm iç hat uçuşlarının ertelendiğini açıkladı. Uçuş takip sitesi FlightAware'e göre, iç ve dış hatlarda toplam 4 bin 592 uçuşta gecikme yaşanırken 813 uçuş iptal edildi.

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