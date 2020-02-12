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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması |Video

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan flaş Türkiye açıklaması |Video

12.02.2020 10:26

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İdlib'de şehit edilen Türk askerlerinin ailelerine başsağlığı dileyerek, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'i, Suriye'de atılacak adımları koordine etmek için Ankara'ya gönderdiğini ifade etti. Pompeo, "NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." ifadesini kullandı.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suriye'deki gelişmelere ilişkin açıklamada bulundu.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dün, İdlib'deki saldırıda hayatını kaybeden askerlerin ailelerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

"NATO MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"
Paylaşımında, Esad rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki saldırılarının durması için de çağrıda bulunan Mike Pompeo, "James Jeffrey'i, bu istikrarı bozucu saldırıya yanıt olarak atılacak adımları koordine etmesi için Ankara'ya gönderdim. NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız." değerlendirmesinde bulundu.

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