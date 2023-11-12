ABD Başkanı Joe Biden gaflarına, kafa karışıklıklarına bir yenisini daha ekledi. Gaziler Günü dolayısıyla Arlington’da düzenlenen törende Meçhul Asker Mezarı’nın önüne çelenk koyarken görülen Biden, yolunu şaşırdı ve nereye gideceğini bilemedi. Daha önce Beyaz Saray’ın yolunu unutan, kürsüde defalarca ne söyleyeceğini karıştıran Biden’a sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüyor. Biden için “Titrek bir aptal gibi ortalıkta dolaşıyor.” yorumunu yapan kullanıcılar Başkan’ın eşi Jill Biden’a seslendi.