ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'a koronavirüs şoku! En yakınındaki isim...

09.05.2020 14:08

ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump'ın kişisel asistanının koronavirüs testi pozitif çıktı. Asistanın birkaç haftadır evden çalıştığı belirtilirken, Ivanka ve eşi Jared Kushner'in cuma günü yapılan testlerinin sonucunun ise negatif çıktığı belirtildi.