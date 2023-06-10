ABD Başkanı Biden'dan LGBT terörüne destek: Hepimizin çocukları

ABD hükümeti LGBT terörünü desteklemeye devam ediyor. ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Toplumun ahlakını bozan ve küçük yaştaki çocukların ergenlik dönemindeki doğal sürecini etkileyen LGBT terörü ABD Başkanı Joe Biden tarafından meşrulaştırıldı. Basın toplantısı sırasında çocukların cinsiyet değiştirme ameliyatlarını yasaklayan yetkilileri eleştiren Biden, bu yasaları “nefret dolu” olarak nitelendirdi. Trans çocuklar “hepimizin çocukları” ifadelerini kullandı.