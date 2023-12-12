ABD Başkanı Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor: "İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı"

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor. Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam etmişti. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Biden'dan bomba bir itiraf geldi. Biden, "İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı" dedi. Öte yandan Biden, Netanyahu'nun, uzun vadeli bir çözüm için hükümeti değiştirmesi gerektiğini söyledi.