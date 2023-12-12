PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 12 Aralık 2023, 21:39 Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023, 21:46

ABD Başkanı Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor: "İsrail Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı"

Katil İsrail'in Gazze'deki soykırımına destek yağdıran Biden ile Netanyahu arasında tansiyon yükseliyor. Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı görüşmenin ardından Washington yönetiminin görüşünün aksine, Gazze'de kalıcı işgal görüşünü savunmaya devam etmişti. Yaşanan gelişmeler sıcaklığını korurken Biden'dan bomba bir itiraf geldi. Biden, "İsrail, Gazze konusunda dünyanın desteğini kaybetmeye başladı" dedi. Öte yandan Biden, Netanyahu'nun, uzun vadeli bir çözüm için hükümeti değiştirmesi gerektiğini söyledi.

SIRADAKİ VİDEO
İsrail saldırıları sırasında bacaklarından yaralanan minik 'Rital' de Türkiye'de!
12.12.2023Salı
Yahudi profesörün sözleri yeniden gündem oldu! "Savaş suçlarına sessiz kalmayacağım"
11.12.2023Pazartesi
Trump anketlerde Biden'ın önüne geçti! ABD’de Beyaz Saray’ı endişelendiren anket
11.12.2023Pazartesi
💥 Kassam Tugaylarından yeni görüntüler geldi! Hamas katil İsrail tanklarını böyle avladı...
11.12.2023Pazartesi
Arjantin’in ‘Deli’si Javier Milei balkonda! Yahudisever seks koçu yeminini etti: Merkez Bankası için cenaze töreni
11.12.2023Pazartesi
Bunlar da Var
Halil Umut Meler yumruk video 📺 Tecrübeli hakemin saldırı sonrası görüntüleri ortaya çıktı 01:01
Halil Umut Meler yumruk video!
12.12.2023Salı
Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı! Benden bu kadar... 00:25
Halil Umut Meler hakemliği bırakma kararı aldı!
12.12.2023Salı
Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM’de kürsüde konuşma yaptığı sırada bayıldı | İşte o anlar 00:39
Hasan Bitmez, TBMM’de kürsüde konuşma yaptığı sırada bayıldı
12.12.2023Salı
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama 02:03
Halil Umut Meler’e yapılan saldırı sonrası hakemlerden ortak açıklama
12.12.2023Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA