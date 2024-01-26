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Haberler Dünya Videoları Giriş Tarihi: 26 Ocak 2024, 23:27 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2024, 23:44

▶️ ABD’de kilisenin çatısı çöktü!

ABD’nin Connecticut eyaletinde dün bir kilisede göçük meydana geldi. New London şehrinde yer alan İlk Cemaat Kilisesi’nin çatısının bir kısmının ve çan kulelerinden birinin çökmesi sonucu yaralanan olmadığı duyuruldu.

Olay sırasında kilisenin çevresinde bulunan görgü tanığı, "Eşimle konuşuyordum ve birden patlama sesi duydum. Sol tarafıma baktığımda ise kilisenin çöktüğünü gördüm" dedi.

New London Belediye Başkanı Michael Passero, şehir merkezindeki en eski ve en görkemli dini yapılardan birinin kaybı sonucu büyük üzüntü yaşadığını dile getirdi. Olay sırasında içeride bir kişinin bulunduğunu ve görevliler tarafından güvenli bir şekilde dışarı çıkarıldığını doğrulayan Passero, "Şu anda olayla bağlantılı herhangi bir can kaybı olduğuna inanmıyoruz" dedi.

Çökme sırasında yapı üzerinde herhangi bir inşaatın ya da çalışmanın yapılmadığını söyleyen Passero, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını aktardı.

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