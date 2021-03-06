TV 8'de devrim gibi karar! Acun Ilıcalı fişini çekti! Doğduğun Ev Kaderindir başrol oyuncusu yeni projesini açıkladı

Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti denilmişti! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu TV 8'de devrim gibi karar... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Survivor, Kırmızı Oda, TV 8 ekranlarının vazgeçilmezi. Diğer bir yandan da O Ses Türkiye'nin yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Şimdilik sadece Exxen'de O Ses Türkiye Rap yer alıyor. Bu akış TV 8'in ayarlarını bozunda yayın akışı operasyonunun başlayacağı iddia edilmişti. Nitekim bunu doğrular nitelikte bir açıklama geldi. Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için ayrılık çanları daha gür sesle çalmaya başladı.

Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren güzel oyuncu, ayrıntılarını vermese de yeni bir projesi olduğunu anlattı.

Sorular üzerine Özdemir, "Çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Ben yazın da çalışacağım. Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun hiç bir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim..." diye konuştu.