Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti denilmişti! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu TV 8'de devrim gibi karar... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Survivor, Kırmızı Oda, TV 8 ekranlarının vazgeçilmezi. Diğer bir yandan da O Ses Türkiye'nin yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Şimdilik sadece Exxen'de O Ses Türkiye Rap yer alıyor. Bu akış TV 8'in ayarlarını bozunda yayın akışı operasyonunun başlayacağı iddia edilmişti. Nitekim bunu doğrular nitelikte bir açıklama geldi.