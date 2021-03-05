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    • Magazin
    • 05.03.2021 10:49
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    • 05.03.2021 10:49
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    gözünün yaşına bakmadan fişini çekti denilmişti! İddia doğru çıktı duyurdu TV 8'de devrim gibi karar

    'ın haftanın 5 günü ekranlarda yer alması, 'in 3. sezonundaki reytingleri iyi olunca jüri koltuğunda  ve 'nin oturduğu 'nin yeni sezona sarkması ve Kırmızı Oda'nın TV 8'i tatmin eden reytingleri yayın akışında sıkıntı yaratınca 'nın, başrollerinde ve 'un yer aldığı adlı dizinin fişini çekeceği iddia ediliyordu uzun zamandır. Nitekim bu iddiaları destekleyen açıklama dizinin Zeynep'i Demet Özdemir'den geldi. Demet Özdemir'in geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda sarf ettiği sözler nedeniyle, Doğduğun Ev Kaderindir dizisi için ayrılık çanları daha gür sesle çalmaya başladı.

    Demet Özdemir duyurdu TV 8'de devrim gibi karar

    Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti denilmişti! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu TV 8'de devrim gibi karar... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Survivor, Kırmızı Oda, TV 8 ekranlarının vazgeçilmezi. Diğer bir yandan da O Ses Türkiye'nin yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Şimdilik sadece Exxen'de O Ses Türkiye Rap yer alıyor. Bu akış TV 8'in ayarlarını bozunda yayın akışı operasyonunun başlayacağı iddia edilmişti. Nitekim bunu doğrular nitelikte bir açıklama geldi.

    Çilek Kokusu, No:309 ve Erkenci Kuş gibi birçok dizide yer alan Demet Özdemir, şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Zeynep' karakteri olarak seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni projesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi oyuncunun projesinin ne olduğunu merak ederken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final olacak olmasıyla beraber büyük bir üzüntü yaşadı.

    Genellikle romantik komedi tarzındaki dizilerle ekranlara gelen Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki dram rolünü de başarılı bir şekilde oynamaya devam ediyor. Son zamanlarda oldukça fazla etkileşim alan oyuncunun giderek hayran kitlesinin arttığı da gözlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra Instagram hesabında da sık sık reklam yapan Özdemir, geçtiğimiz gün yeni projesini açıkladı.

        İbrahim Çelikkol, Engin Öztürk ve Demet Özdemir'in başrollere hayat verdiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Zeynep karakteriyle tüm izleyicinin gönlünü fetheden Demet Özdemir, yeni projesini açıklamasının ardından ekranlarda adeta deprem etkisi yarattı. Milyonlarca kişi ünlü oyuncunun projesini merak ederken Doğdun Ev Kaderindir dizisinin ne zaman final yapacağını araştırmaya başladı.

        Şu an Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol ile başrolünde oynadığı Doğduğun Ev Kaderindir'deki Zeynep karakteriyle çok sevildi. Dizinin bir sonraki sezon devam edip etmeyeceğini reytingleri gösterecek ama Demet Özdemir'in hayranlarına yazın güzel bir sürprizi olacak.

        Geçtiğimiz haftalarda röportaj veren güzel oyuncu, ayrıntılarını vermese de yeni bir projesi olduğunu anlattı.

            Sorular üzerine Özdemir, "Çok duyurmuş gibi olmayayım ama bir film yapmayı düşünüyorum yazın. Ben yazın da çalışacağım. Aslında türünü sadece söyleyebilirim. Onun hiç bir şey belli değil. Türü romantik komedi. Özledim..." diye konuştu.

            DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER, HİKÂYESİ GERÇEK Mİ?

            Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin hikayesinin esin kaynağı Gülseren Budayıcıoğlu kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir izleyicisiyle buluştuktan sonra hikayesiyle büyük ilgi gördü.

            Birçok diziye ilham kaynağı olan Gülseren Budayıcıoğlu'nun kaleme aldığı yapımın başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol bulunuyor. Yayın hayatına devam eden dizi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun 'Camdaki Kız eserinden uyarlanmıştır.
                Haberler Magazin Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti denilmişti! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu TV 8'de devrim gibi karar
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