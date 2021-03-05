Acun Ilıcalı gözünün yaşına bakmadan fişini çekti denilmişti! İddia doğru çıktı Demet Özdemir duyurdu TV 8'de devrim gibi karar... Son dönemde TV 8' de pek çok projenin hayat geçirilmesiyle çarşı pazar karıştı. Survivor, Kırmızı Oda, TV 8 ekranlarının vazgeçilmezi. Diğer bir yandan da O Ses Türkiye'nin yeniden başlayacağı iddia ediliyor. Şimdilik sadece Exxen'de O Ses Türkiye Rap yer alıyor. Bu akış TV 8'in ayarlarını bozunda yayın akışı operasyonunun başlayacağı iddia edilmişti. Nitekim bunu doğrular nitelikte bir açıklama geldi.
Çilek Kokusu, No:309 ve Erkenci Kuş gibi birçok dizide yer alan Demet Özdemir, şimdilerde Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde 'Zeynep' karakteri olarak seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. Son zamanların en popüler isimlerinden birisi olan ünlü oyuncu geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni projesiyle beraber tüm dikkatleri üzerine çekti. Milyonlarca kişi oyuncunun projesinin ne olduğunu merak ederken Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin final olacak olmasıyla beraber büyük bir üzüntü yaşadı.
Genellikle romantik komedi tarzındaki dizilerle ekranlara gelen Demet Özdemir, Doğduğun Ev Kaderindir dizisindeki dram rolünü de başarılı bir şekilde oynamaya devam ediyor. Son zamanlarda oldukça fazla etkileşim alan oyuncunun giderek hayran kitlesinin arttığı da gözlerden kaçmıyor. Bunun yanı sıra Instagram hesabında da sık sık reklam yapan Özdemir, geçtiğimiz gün yeni projesini açıkladı.