Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 176. bölüm fragmanı: Bahar ve Ceylan yüzleşmesinde neler yaşanacak?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 176. bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz izlenmeye başlandı. ATV’nn reyting rekorları kıran dizisi Salı akşamları izleyicileri ekrana kilitliyor. Birbirinden heyecanlı bölümleriyle yayınlanan dizinin güçlü oyuncu kadrosu da kendine hayran bıraktırıyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 176. Bölümde Bahar ve Ceylan yüzleşmesinde neler yaşanacak? İki kadının kozlarını paylaşacağı bölümde daha da önemli gelişmeler yaşanacak. İşte EDHO yeni bölümden bilgiler…

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 176. bölüm fragman heyecanın dozunu daha da arttırdı. Bu akşam ekrana gelecek olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) yeni bölümde neler yaşanacak? Yine izlenme rekorları kıracak heyecan dolu sahneleriyle izleyici karşısına çıkacak dizi de Bahar ve Ceylan yüzleşmesi merakla bekleniyor. Diğer yandan Hızır Çakırbeyli'nin sevdiklerinin hayatını kurtarıp kurtaramayacağı merak konusu oldu. İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK



"Oradan çıkmayın İlyas!"



Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir. Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar. Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.



SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır.

Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır. Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.



Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.