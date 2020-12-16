Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle seçeneği izleyiciler tarafından dizinin yayınlandığı gün olan salı günü çok araştırılıyor. ATV ekranlarında fırtınalar estirmeye devam eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta masa oylaması herkesi şaşırtıyor. Alpaslan'ın ölümü oylayan masada Çakırbeylilerin istemediği bir sonuç çıkınca başta İlyas olmak üzere tüm aile fertleri çılgına dönüyor ve Hızır Reis İlyas'a "Oradan çıkmayın İlyas!" diyerek emrini veriyor. İzleyiciler bölümde neler olduğunu şimdiden merak ediyor.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 176. bölüm tek parça izle! EDHO son bölüm izle! Salı akşamlarının sevilen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da infaz oylaması ortalığı iyice karıştırdı. Alpaslan'ı korumak adına masasından bile vazgeçen Hızır Çakırbeyli, İlyas'tan aldığı haber üzerine çılgına dönüyor. Hızır Ali, İlyas ve Çakırbeylilere bağlı diğer üyeler Alpaslan'ı korumak için önemli bir karar almanın eşiğine geliyor. Ayrıca Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla karşı karşıya gelmek için hazırlanıyor. İşte EDHO son bölüm izleme seçeneği...

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EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 176. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Oradan çıkmayın İlyas!"

Amcası Hızır Çakırbeyli'nin otelinden kaçırdığı Yavuz Sincanlı'yı sorguya çeken Alpaslan Çakırbeyli, ne öğrenirse öğrensin Yaman'ı ortadan kaldırmak niyetindedir.

KORKMAZLARIN CAN SIKAN PLANI

Alpaslan Çakırbeyli'nin her adımında bir parçalarını kaybeden Korkmazlar, ortalığı karıştırmak için masada İlyas'ın liderliğini kullanmak niyetindedir.

YEDİYE BEŞ

Alpaslan Çakırbeyli'nin akıbeti için oylama isteyen Yaman Korkmaz, yediye beş zaferle masadan kalkar.

HIZIR'DAN "ORADAN ÇIKMAYIN" EMRİ

Alpaslan'ın kendi planını uyguladığını anlayan Hızır Çakırbeyli ise kardeşi ve dostlarını uyararak hayatlarını kurtarmaya çalışır.

CEYLAN NE YAPACAK?

Ceylan Çakırbeyli, eşi Hızır Çakırbeyli'yi elinden kaçırmamak için Bahar Sincanlı'yla yüzleşmeye hazırdır. Her ne kadar Hızır Çakırbeyli'ye kırgın olsa da sevgisinden bir şey kaybetmeyen Ceylan, Bahar Sincanlı ve Hızır Çakırbeyli'nin bir işler çevirdiğinden şüphelenerek araştırmaya devam eder.

EDHO'DA GEÇEN HAFTA YAŞANANLAR

Abisi Derman Korkmaz'ın hesabını sormak isteyen Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'nin karşısına dikilerek Alpaslan Çakırbeyli'nin yok edilmesini ister. Hızır Çakırbeyli'nin ikazlarına rağmen, kendi planlarının uygulamaya başlayan Korkmazlar, tansiyonu yükseltmeye kararlıdır. Şahin Ağa'ya yapılandan sonra gözünü karartan Alpaslan ise soluğu masada alır.

Alpaslan'ın hedefinde Yavuz vardır. Amcası İlyas Çakırbeyli'nin lider olduğu masaya yaptığından herkesi zor durumda bırakır. Daha yeni masanın lideri olan İlyas Çakırbeyli, yeğeni ve masa arasında bir seçim yapmak zorunda kalacaktır.

Hızır Çakırbeyli'nin kurduğu oyundan habersiz kendi başına hareket eden Alpaslan, teyzesi Ceylan Çakırbeyli'nin de ikazıyla kendini geri çekmeye hazırdır. Fakat Alpaslan'ın mekanına yapılan son eylem ortalığı yeniden karıştırır.