Haberler Diğer Videoları ''İlaçlara erişim sıkıntısı'' İddialara stokçuluk denetimi! 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi

''İlaçlara erişim sıkıntısı'' İddialara stokçuluk denetimi! 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi

''İlaçlara erişim sıkıntısı'' İddialara stokçuluk denetimi! 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi
24.11.2021 14:33 - Son Güncelleme: 24.11.2021 14:56
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Son dakika haberleri... Vatandaşın sağlığına göz diken stokçulara göz açtırılmıyor. Döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği iddiaları üzerine sıklaştırdığı denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde 17 ecza deposu ile 144 eczanenin stok kayıtlarında uyumsuzluk tespit edildi.

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Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ve İl Sağlık Müdürlüklerinin denetimleri, ecza depoları, ilaç üretim tesisleri ve eczaneler olmak üzere üç alanda; yaklaşık 200 kişilik ekiple yürütülüyor.

Denetimlerde öncelikle; ilaç üretim tesisleri, ecza depoları ve eczanelerin fiziki stokları ile kayıtlarının uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Herhangi bir aykırılık tespit edilmesi halinde ilgili firmalara mevzuat kapsamında idari yaptırım uygulanıyor.

STOK DURUMLARINDA UYGUNSUZLUK TESPİT EDİLDİ
TİTCK ürün denetmenleri, kasım ayında İstanbul'da 24, İzmir'de 3, Ankara'da 19, Adana'da 7, Antalya'da 4 ecza deposu olmak üzere 57 ecza deposunu denetledi. 17 tane ecza deposu ile ilgili olarak ilaçların fiziki stok durumu ile İlaç Takip Sistemi (İTS) kayıtları arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

Öte yandan Türkiye genelindeki eczanelerde de denetimler, yine TİTCK'nın koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüklerince yürütülüyor. İl Sağlık Müdürlükleri, Türkiye genelinde yaptığı denetimler neticesinde şimdiye kadar 144 eczanede uygunsuzluk tespit etti.

STOK DURUMUNUN UYUMLU OLUP OLMADIĞI DENETLENİYOR
Denetimlerde öncelikli olarak; kritik ilaçların eczanelerde bulunup bulunmadığı ve İlaç Takip Sistemi (İTS) ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı kontrol ediliyor. Ayrıca; gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığı ve ürünlerin muhafaza koşulları da inceleniyor.

Yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen ecza depoları ve eczaneler hakkında idari işlem başlatıldı. TİTCK müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ilde yapılan denetimler artarak devam edecek.

Türkiye'de ruhsatlı/izinli tüm ilaçların tedarik durumu; TİTCK tarafından takip ediliyor. Hasta mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla, kur güncellemesi dönemlerinde daha yoğun olmak üzere periyodik piyasa kontrolleri yapılıyor. Kurum tarafından ruhsatlı ilaçların kritik stok seviyeleri kontrol ediliyor. İlaç fiyatlandırma çalışmaları yapılıyor. Sabim ve CİMER üzerinden gelen başvurular anlık olarak değerlendirilip sonuçlandırılıyor.

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