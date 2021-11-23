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Destan dizisi 1. bölüm 5. tanıtım fragmanı! İlk bölüm Salı 20.00 Atv’de başlıyor

Destan dizisi 1. bölüm 5. tanıtım fragmanı! İlk bölüm Salı 20.00 Atv’de başlıyor
23.11.2021 10:01
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Atv'nin 23 Kasım 2021'de izleyicisi ile buluşacak olan iddialı projesi Destan'ın 1. bölüm 5. fragmanı yayınlandı. Henüz yayına başlamadan Cannes'da görücüye çıkan ve yoğun ilgiyle karşılaşan dizi, yeni tanıtımıyla heyecanı kat kat arttırdı. Başrollerinde Edip Tepeli ve Ebru Şahin'in yer aldığı Destan'ın beşinci tanıtımı sosyal damga vurdu. İşte Destan 1. bölüm 5. fragmanı...

DESTAN Videoları

Destan'ın birinci bölümünde; 8. yüzyılda, Orta Asya'da, İslam'ın henüz kucaklamadığı topraklarda vahşi bir çağ hüküm sürmektedir. Çin sivri dişlerini Türk budununa doğrultmuştur, Rus Varegler, Moğollar, Sogdlar, Persler tuzakta beklemektedir. Yetmezmiş gibi, aynı kana atam diyen Türk boyları birbirine düşmüştür. İkisi de Türk olan Gök Hanlığı ile Dağ Hanlığı arasında ise çok büyük bir düşmanlık vardır.

Bu siyasi şartlarda, Gök Hanlığı'nın ulu kağanı Alpagu Han, başkaldırmasından kuşkulandığı kardeşi Balamir Yabgu'nun kızını, çolak ve topal oğlu Batuga'ya gelin almaya karar verir. Ailesini toplayıp kız istemek üzere Batı Gök Kağanlığı'na doğru yola çıkar. Yolda onları çok büyük bir tehlike beklemektedir: Çocukluğundan beri intikam ateşi ile yanan Dağ savaşçısı Akkız!

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