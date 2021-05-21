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Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüme damga vuran sahne! ''Aslan avcısı şehzade Celaleddin''

Bozkır Arslanı Celaleddin 1. bölüme damga vuran sahne! ''Aslan avcısı şehzade Celaleddin''
21.05.2021 20:44
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Atv'nin merak ve heyecanla beklenen yeni dizisi Bozkır Arslanı Celaleddin, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 'Bozkır Arslanı Celaleddin'in heyecanla takip edilen ilk bölümü, Şehzade Celaleddin'in nefes kesen aslan avı sahnesiyle açıldı. Aslanın karşısına silahsız çıkan ve elinde tuttuğu kanlı et parçası sayesinde peşine takılmasını sağlayan Celaleddin, aslanla ölümcül bir oyun oynadı. O anlar izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin'in dikkat çeken o sahnesi…


Bozkır Arslan'ı Celaleddin Videoları