Bir Zamanlar Çukurova'da Hünkar Yaman'a duygusal veda! "Mekanın cennet olsun!"

Bir Zamanlar Çukurova dizisi 71. bölümüyle izleycisini ekranları başına kilitledi. Dizinin yayınlanan yeni bölümünde Hünkar Yaman karakterine hayat veren Vahide Perçin'e yapılan duygusal vedav geceye damgasını vurdu.
Atv ekranlarında yayınlanan Perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 71. yeni bölümü ile yine izleyici sini ekranları başına kilitledi.
Bir Zamanlar Çukurova'nın yayınlanan son bölümünde Hünkar Yaman'ın vedası geceye damgasını vururken defnedilmeden önce yaşanan duygusal anlar da izleyiciden tam not aldı.