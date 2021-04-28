Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı! Sevda saf değiştiriyor! Fikret'ten Züleyha'ya sadakat tuzağı...

Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve heyecanın iyice arttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü aydınlatan fragmanda Sevda saf değiştirip öz kızı Ümit ve Fikret Fekeli'nin safına geçiyor. Fikret Fekeli ve Ümit Deir beyin yuvasını yıkmaya çalışmaya devam ediyorlar. Fikret'in Züleyha'nın elinden tuttuğu kareyi fotoğraflayan Ümit ne yapacak? İşte BZÇ yeni bölüm 2. fragmanı...