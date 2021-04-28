RAMAZAN İMSAKİYE
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Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı! Sevda saf değiştiriyor! Fikret'ten Züleyha'ya sadakat tuzağı...

Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı! Sevda saf değiştiriyor! Fikret'ten Züleyha'ya sadakat tuzağı...
28.04.2021 11:32
Ana Sayfa 03:01
İstanbul ve Tekirdağ'da yasa...
Ana Sayfa 02:26
Esenyurt'ta hafriyat kamyonu...
Ana Sayfa 00:30
Bir Zamanlar Çukurova - 2....
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Ana Sayfa 01:33
ABD gemisi İstanbul...

Yayınlanan her bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitleyen ve heyecanın iyice arttığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinde yaşananlar heyecanla takip ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 94. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümü aydınlatan fragmanda Sevda saf değiştirip öz kızı Ümit ve Fikret Fekeli'nin safına geçiyor. Fikret Fekeli ve Ümit Deir beyin yuvasını yıkmaya çalışmaya devam ediyorlar. Fikret'in Züleyha'nın elinden tuttuğu kareyi fotoğraflayan Ümit ne yapacak? İşte BZÇ yeni bölüm 2. fragmanı...


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