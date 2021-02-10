Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: ''Öldürecek miyiz adamı?''

Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm fragmanı yayınlandı. ''Öldürecek miyiz adamı?'' sözüyle dikkat çeken Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı sonrası Demir Yaman, Ümit ve Züleyha arasında neler yaşanacağı merak ediliyor. Diğer yandan Hünkar Yaman'ın ölümünün arkasındaki ismin açığa çıkmasına ramak kaldı. Behice'nin akıbeti merak ediliyor. Bir Zamanlar Çukurova 83. bölümde diziye veda edeceği iddia edilen Esra Dermancıoğlu, izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. İşte aşkın sınırsız, kavganın ölümüne, umudun inadına yaşandığı Bir Zamanlar Çukurova 83. bölüm 2. fragmanı...

TOPRAKTAN PARA ÇIKTI! BEHİCE ÇILDIRDI!

Hünkar Yaman adına yapılacak yaz kampı inşaatından çıkan paralar kepçenin ucundan savrulunca, herkes şaşkınlıktan dona kalır! Rüyaları gerçek olan Gaffur, cebini doldurmaya çalışırken, arazileri kontrole giden Behice kendini ortaya atarak paraları toplamaya kalkar!

Behice, bu paranın Yılmaz'ın paraları olduğuna emindir! Ancak onu kimse dinlemeyecektir!

Para için tutanak tutulurken, Behice uzaklaştırılır! Elbette Behice paranın peşini bırakmayacaktır, soluğu konakta alır! Ancak, işler Behice için tamamen tersine dönmüştür. Attığı her adımda, etrafındaki çember daraldığı gibi, Müjgan ile de arası açılacaktır!

ZÜLEYHA VE DEMİR AİLE İTİBARINI KORUMAYA ÇALIŞIRKEN, ÜMİT NE YAPACAK?

Geceyi birlikte geçiren Ümit ve Demir'in adeta karınlarında kelebekler uçmaktadır! Ancak arazide bulunan para ve ofise bırakılan mektup, Züleyha ve Demir'in ortak gündemindedir. Demir, Züleyha'nın soyadlarının itibarını koruma çabasından etkilenir ama aklı da Ümit'tedir.

GAFFUR İLE DEMİR'İN ARASINA DA YİNE BEHİCE GİRECEK!

Henüz kimsenin Gülten ve Çetin'in küçük konaktan taşındığından haberi yoktur. Behice ise gelip yerleşmiştir. Ama elbette, sakin sakin oturmak ona göre değildir! Hırsını çalışanlardan almaya kalktığında ortalık karışır! Üstüne Gaffur'u tehdit ederek işlerini yaptırmaya kalktığında Demir ile Gaffur arasında büyük bir tartışma yaşanacaktır. Demir bir kez daha Gaffur'un üzerini çizecektir!

FİKRET DE MÜJGAN İLE ÜMİT'İN ARASINDA KALIYOR!

Fikret, bir kez daha Fekeli ile yüzleşmek durumunda kalır. Fekeli, onun Yılmaz'ın intikamını almak için Adnan Yaman'ın mezarını kırdığına inanmamıştır. Ancak Fikret yine başka bir şey söylemez. Ümit ile kurdukları oyun ile meşguldür ama aklı da Müjgan'dadır. Birbirlerinden uzak kalmaya çalışsalar da Fekeli de durumu fark edecektir.

HÜNKAR'IN KATİLİ BULUNUYOR MU?