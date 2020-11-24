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Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Bir gün senin aşkına layık olanın ben olduğumu anlayacaksın..."

Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
24.11.2020 18:30
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Züleyha Demir'e geri mi dönüyor? ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda Demir Yaman'ın, "Bir gün senin aşkına layık olanın ben olduğumu anlayacaksın..." sözü izleyicilerin dikkatini çekiyor. Züleyha ve Demir Yaman gerçek bir aile mi olacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm 2. fragmanında yaşananlar...


BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'NIN KONUSU!

1970'li yıllarda, İstanbul'da evlenmeye hazırlanan iki gencin başına hiç hesaba katmadıkları bir olay gelir. Kader bu çifti, Adana'da Çukurova'nın uçsuz bucaksız coğrafyasına bırakıverir. Her şeye rağmen aşklarını yaşamaya kararlı bu çiftin kaderi, çiftliklerinde çalıştıkları Yaman ailesiyle tanıştıktan sonra sonsuza kadar değişir.

ATV ekranlarının en çok izlenen ve en son 73. bölümü ile ekranlara gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Oldukça heyecanlı bir yerde sona eren Bir Zamanlar Çukurova 74. bölüm 2. fragmanında Züleyha Yaman'ın bomba gibi geri döndüğü görülürken yaşanan olaylar izleyicide merak uyandırıyor. Züleyha ile Yılmaz'ın hikayesi son mu bulacak? Çukurova'da Demir ve Züleyha devri mi başlıyor?

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