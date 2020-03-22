Bir Zamanlar Çukurova 61. bölüm fragmanı izle! Yılmaz Adnan'ın onun oğlu olduğunu öğrenecek mi? 22.03.2020 00:44

ATV'nin perşembe akşamlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta ortalık karıştı. Son bölümde Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koştu. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli oldu. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği Bir Zamanlar Çukurova 61. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte bölümde yaşanan olaylar...

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Geldiğimiz bu noktada herkes suçlu!"

ZÜLEYHA ŞİMDİ DE CEZAEVİNDE Mİ ÇİLE ÇEKECEK?

Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır.

DEMİR ÖLECEK Mİ?

Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.

ZÜLEYHA VE HÜNKAR İLK KEZ AYNI NOKTADA

Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır.

DEMİR'İN YAŞAM MÜCADELESİ

Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider.

ZÜLEYHA, SESSİZ KALMAK İSTİYOR

Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.

MÜJGAN, ZÜLEYHA SINAVINI VEREBİLECEK Mİ?

Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir.

MÜJGAN EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR

Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çaba gösterecektir. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.