Bir Zamanlar Çukurova 59. bölüm fragmanı izle! "Artık kimseyi mahvedemeyeceksin!" 06.03.2020 04:57

ATV'de yayınlanan ekranların sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'nın 59. yeni bölüm fragmanı "Artık kimseyi mahvedemeyeceksin!" başlığıyla yayınlandı. Peki, Bir Zamanlar Çukurova dizisinin 59. bölümünde neler yaşanacak? İşte Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölüm fragmanı...

Bir Zamanlar Çukurova'nın 59. yeni bölüm fragmanı "Artık kimseyi mahvedemeyeceksin!" başlığıyla yayınlandı.



BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Züleyha'nın Ercüment'in ölümü ile ilgili duyduklarını anlatmak için Yılmaz ile buluşması, Çukurova'da bugüne dek görülmemiş bir savaşın başlamasına neden oldu.

MÜJGAN'IN HAMLESİ

Yılmaz'ı takip edip Züleyha ile görüntülerini kaydeden Müjgan, kendi hayatı dahil herkesi savuracak bir bombayı çiftliğin ortasına attı. Paketten çıkan görüntüleri izleyen Hünkar ve Demir'in önce nutku tutulur.

DEMİR, ZÜLEYHA'YI VURACAK MI?

Demir, o an adeta aklını yitirmiş hale gelerek silahına sarılır ve Züleyha'yı sürükleyerek otomobiline götürür. Alt katta kavgaya tutuşmuş olan Şermin, Naciye ve tüm çalışanların korku dolu bakışları içinde otomobil uzaklaşır. Hünkar, olanlara engel olmak için Fekeli'den yardım ister. Ama Demir ve Züleyha'yı silah sesi duyulana kadar kimse bulamayacaktır.

YILMAZ MÜJGAN'IN YAPTIKLARINI ÖĞRENECEK Mİ?

Demir'in Züleyha'yı alıp gitmesi Yılmaz'ı da çileden çıkarır. O da silahını eline alır. Fekeli bir yandan Züleyha'yı bulmaya bir yandan Yılmaz ve Demir'in karşılaşmamasını sağlamaya çalışacaktır. Olan biten her şey Behice ve Müjgan arasında da iplerin gerilmesine neden olur.

MÜJGAN, YILMAZ'I KAYBEDECEĞİNİ ANLIYOR

Müjgan, yaptıklarının sonuçları karşısında Yılmaz'ı tamamen kaybedebileceğini anlar. Hünkar ise ilk kez neden olduklarından dolayı bu kadar pişman olacaktır. Şimdi tek amacı oğlunu da Züleyha'yı da bu kabustan çıkarmaktır.