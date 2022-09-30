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İZLE | Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı: “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?"

İZLE | Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı: “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?"
30.09.2022 18:47

OTOMATİK OYNAT

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Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:31
Bir Küçük Gün Işığı 4.bölüm 2...
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Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm...
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Bir Küçük Gün Işığı 2. bölüm...
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atv'nin yeni dizisi Bir Küçük Gün Işığı dördüncü bölümü ile izleyicisinin karşısına çıktı. Sosyal medyanın en çok konuşulanları arasında yer alan dizi, dördöncü  bölümüyle izleyiciden tam not aldı. Seray Kaya ve Berk Oktay'ın başrollerinde yer aldığı Bir Küçük Gün Işığı’nın 5. bölüm 2. fragmanı da yayınlandı. “Güneş'in annesinin kim olduğunu öğrendiğinde sen ne yaparsın?" sözlerinin damga vurduğu fragman, yeni bölüm öncesi heyecanı kat kat arttırdı. İşte Bir Küçük Gün Işığı 5. bölüm 2. fragmanı...

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