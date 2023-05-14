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Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!”

Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!”
14.05.2023 00:28

OTOMATİK OYNAT

Bir Küçük Gün Işığı 00:29
Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 31. bölüm...
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Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:46
Bir Küçük Gün Işığı 30. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 29. bölüm ...
Bir Küçük Gün Işığı 00:38
Bir Küçük Gün Işığı 25. bölüm...
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Bir Küçük Gün Işığı 22. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:45
Bir Küçük Gün Işığı 19. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 16. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:44
Bir Küçük Gün Işığı 12. bölüm...
Bir Küçük Gün Işığı 00:30
Bir Küçük Gün Işığı 9. bölüm...

Başrolünde Berk Oktay ile Seray Kaya’nın yer aldığı ATV’nin sevilen dizisi Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi büyük ilgi gören fragmanda Fırat’ın “İkimizin de bedel ödemesi gerekiyor!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Bir Küçük Gün Işığı 34. bölüm 2. fragmanı...

Bir Küçük Gün Işığı Videoları

"Yol Ayrımı"

Elif, Fırat'ın kendisini Sude'yle aldattığını öğrenir ve yıkılır. Fırat çok pişmandır ama Elif'in dünyası altüst olmuş, artık kime güveneceğini bilmiyordur. Elif, Güneş'i de alıp evden ayrılmak ister ama Ayten, bu şekilde davranarak Güneş'i arada bıraktığını söyler. Fırat, Sude'den şehri terk etmesini ister. Elif onu istemese de o Elif'ten vazgeçmeyecektir. Bu sırada Sinan, Dila'dan sözde kocasının onu dövdüğünü öğrenir ve konağı basar. Fırat ve Sinan karşı karşıya gelirken Sinan, Fırat'a, Elif'ten uzak durmasını söyler ve işler sarpa sarar. Fırat, Sinan ve Elif arasında neler olduğunu anlamaya çalışırken Sude'nin hamile olduğunu öğrenir. Fırat ya bu bebeğe sahip çıkacak ya da Sude bebeği aldıracaktır. Fırat bir yol ayrımındadır. Elif ise konağa döndüğünde beraberinde Fırat için bir sürpriz getirir.

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