Ben Bu Cihana Sığmazam'a damga vuran 'Engin Arık' sahnesl! ''Küresel akıl Türk bilim insanlarını nasıl yok etti?''

ATV'nin reytingleri alt üst eden yeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'da 57 kişinin hayatını kaybettiği Isparta uçak kazasına değinildi.

TORYUM VE ISPARTA UÇAK KAZASI

Dizide 'Cezayir Türk' karakterini canlandıran Oktay Kaynarca, küresel enerji krizine değinerek, "Fosil yakıt ve uranyum yerine tüm dünya rezervinin 3'te 2'si bizde olan yeşil enerji olarak da tabir edilen toryumun kullanılmasının önü açılmıştı. İsviçre CERN laboratuvarlarında bilim insanlarımızın yaptığı çarpıştırma testlerinde ortaya çıkan sonuçlar maalesef küresel oyuncular tarafından hasıraltı edildi. Ardından bu konuda çalışma yapan bilim insanlarımız Isparta'da meydana gelen bir uçak kazası ile yok edildi." ifadelerini kullandı.

ISPARTA UÇAK KAZASI

İstanbul'dan kalkan KK4203 sefer sayılı uçak, Süleyman Demirel Havalimanı'na inişe geçtiği sırada Isparta'ya 18 km mesafedeki Keçiborlu'da düşmüştü. Atlasjet Hava Yolları başkanı Tuncay Doğaner kazadan kimsenin sağ kurtulamadığını ve 57 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

6 BİLİM İNSANIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir fizik konferansına katılmak üzere uçakta bulunan nükleer fizikçiler Engin Arık, Fatma Şenel Boydağ ve yanlarında bulunan 4 akademisyen kazada hayatını kaybedenler arasındaydı.

SABOTAJ İDDİASI

Uçağın düşmesinin hemen ardından, bir sabotaj neticesi düştüğü iddiası ortaya atıldı. Bu yönde maddi bir kanıt bulunmamasına rağmen, uçakta Süleyman Demirel Üniversitesi'ndeki bir konferansa gitmekte olan beş fizikçinin bulunmasının, sabotaj iddiasını güçlendirdiği öne sürüldü.

ENGİN ARIK ENERJİ SORUNUNU ÇÖZECEKTİ

Türkiye'de çok önemli rezervleri bulunan toryum mineralinin enerji sorununa temiz ve ekonomik bir çözüm olabileceği ve olması gerektiği yönündeki görüşleri ve çalışmalarıyla tanınan ve kazada hayatını kaybeden Engin Arık'ın Türkiye'de CERN benzeri bir parçacık hızlandırma laboratuvarı kurma projesinde çalışması vurgulandı, bu projenin Türkiye'ye büyük teknolojik atılımlar yaptıracağı öne sürüldü. Üstü kapalı olarak, Türkiye'nin bu var olacağı iddia edilen gelişmeyi istemeyen düşmanları ve "uluslararası nükleer lobisi", bilim adamlarına sabotaj düzenlemekle itham edildi.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru, uçağa sabotaj yapıldığına dair herhangi bir kanıt olmadığını açıkladı.