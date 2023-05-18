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İZLE I Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!”

İZLE I Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı: “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!”
18.05.2023 01:16

OTOMATİK OYNAT

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Aldatmak 26. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 26. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 23. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 22. bölüm 3. fragmanı...
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Aldatmak 22. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 21. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 20. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak 17. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 16. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 12. bölüm fragmanı...
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Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı...
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Aldatmak

Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu’nun başrolünde yer aldığı ATV’nin ilgiyle takip edilen dizisi Aldatmak’ın 31. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm öncesi heyecanı arttıran fragmanda; Güzide’nin “Kızım oğlunuzla evlenmek istemiyor!” şeklindeki sözleri dikkat çekti. İşte Aldatmak 31. bölüm 2. fragmanı...

Aldatmak Videoları

Oylum'un geleceği için ailecek planladıkları oyun beklenmedik sonuçlar doğurur. Annesi tarafından her koşulda korunan ve sahiplenilen Oylum, kendini hayatının en önemli kararının eşiğinde bulur. Tarık kızının durumunu fırsat bilip Güzide'ye ve ailesine daha yakın olmaya çalışır. Tarık'ın Güzide'nin etrafındaki varlığı her ne kadar Sezai'yi rahatsız etse de durumu anlayışla karşılamaya çalışır.

Ailevi durumlarından dolayı aşkını kaybeden Ozan ne olursa olsun Zeliş'ten vazgeçmez. Zeliş ise Ozan'ı hala sevmesine rağmen ondan uzak durmaya kararlıdır. Selin ile geleceğe dair büyük bir adım atan Tolga işin ciddiyetinin farkına varsa da gerçekleri itiraf etmeye cesaret edemez, çünkü kırmaktan çekindiği insanların sayısı gittikçe artmaktadır.

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