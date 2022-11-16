Haberler Aldatmak Videoları İZLE | Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı: ''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...'''

İZLE | Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı: ''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...'''

İZLE | Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı: ''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...'''
16.11.2022 21:02 - Son Güncelleme: 16.11.2022 21:09

OTOMATİK OYNAT

Aldatmak 00:30
Aldatmak
Aldatmak 00:43
Aldatmak 8. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:39
Aldatmak 7. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:40
Aldatmak 6. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:44
Aldatmak 6. bölüm fragmanı...
Aldatmak 01:00
Aldatmak 5.bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:40
Aldatmak 4. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:38
Aldatmak 3. bölüm 2. fragmanı...
Aldatmak 00:41
Aldatmak 3. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:45
Aldatmak 2. bölüm fragmanı...
Aldatmak 00:53
Aldatmak 1. bölüm fragmanı
Aldatmak 00:53
Aldatmak 1. bölüm 3. fragmanı...

Başrollerinde Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu ve Vahide Perçin’in yer aldığı Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Perşembe akşamları milyonları ATV ekranlarına kilitleyen fragmana ''Yeşil penceremden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi...''' şeklindeki sözleri damga vurdu. İşte Aldatmak 9. bölüm 2. fragmanı...

Aldatmak Videoları

Güzide her şeyi geride bırakıp hayatında yeni bir sayfa açmak isterken, her şey planlandığı gibi olacak mı?

Yeşim, arkasında bıraktığı mektupla Tarık'ı terk eder. Tarık küçük kızı Öykü'yü kaybetme korkusuyla Yeşim'in oyunlarına yeniden aldanır. Oylum aksiliklere rağmen Tolga'nın da yardımıyla hayallerine yaklaştığını düşünmektedir ancak kötü bir sürpriz onları derinden sarsar. Oylum aynı zamanda annesinin gerçekleri öğrenme tehlikesiyle bir kez daha karşı karşıya kalır.

Ozan hayatını düzene koyup hak ettiği konumu elde ederek herkese kendini ispatlasa da başına konan talih kuşu, çok sürmeden ona sorunlar yaratmaya başlayacaktır.Her şeyi geride bırakan Güzide işine odaklanır. Bu süreçte en büyük desteği Sezai'den görürken aralarındaki bu duygusal bağ bir başkası tarafından daha fark edilince eski defterler yeniden açılacaktır.

SON DAKİKA