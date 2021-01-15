Akıncı 4. bölüm fragmanı izle! Akıncı'ya kurulan büyük tuzak ne?

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Akıncı dizisinin 4. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Birileri arkandan iş çeviriyorsa sen onlardan öndesindir demektir..." sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı 4. bölüm fragmanında yaşanacak olaylar...

AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.

CEVDET'İN USULSÜZ İŞLERİNİ TAKİBE ALINIYOR

Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır.

SÜRPRİZ BİR İSİM

Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.