Akıncı 3. bölüm canlı izle ve ATV canlı yayın ile Akıncı yeni bölüm izle seçeneği dizinin izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. İki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken ve heyecanla takip edilen Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlası oluyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alıyor. İşte Akıncı 3. bölüm canlı izleme seçeneği...

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AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.