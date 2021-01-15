Akıncı 3. bölüm canlı izle ve ATV canlı yayın ile Akıncı yeni bölüm izle seçeneği dizinin izleyicileri tarafından heyecanla araştırılıyor. İki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken ve heyecanla takip edilen Akıncı dizisi bu akşam saat 20.00'de ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Dizide bu hafta Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlası oluyor. Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alıyor. İşte Akıncı 3. bölüm canlı izleme seçeneği...
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AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.
CEVDET'İN USULSÜZ İŞLERİNİ TAKİBE ALINIYOR
Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır.
SÜRPRİZ BİR İSİM
Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.
AKINCI 2. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
"Gerçek bir kahraman iyi bir insan olabilmek için kendisiyle savaşandır."
Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar. Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir.
CEVDET'İN AKINCI'YI ÖLDÜRME PLANI
Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister. Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir.
Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır. Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.