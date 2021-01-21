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Akıncı 4. bölüm 2. fragmanı izle: "Hayatımız cesaretimize göre zorlaşır veya kolaylaşır..."

Akıncı 4. bölüm 2. fragmanı izle:
21.01.2021 11:40
Ana Sayfa 09:04
Balıkçılar hamsi için o...
Ana Sayfa 03:46
Bir garip olay! Önce çaldı...
Ana Sayfa 00:25
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ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Akıncı dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Hayatımız cesaretimize göre zorlaşır veya kolaylaşır..." sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı 4. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...


Cevdet, polis sorgusundan kurtulmanın yollarını araraken Nergis de babasının 'gerçekte' kim olduğunu öğrenmek için Kemal'den yardım ister. Lukas görevden alındığını öğrendiğinde ülkeden ayrılmadan önce Akıncı'ya karşı savaş açmak için güç toplar. Lukas'ı takipte olan Akıncı için bu savaş beklediği fırsattır ama Lukas beklenmedik bir hamle yapar. Gizli Yapı, yetki alanının dışına çıkan Lukas için ölüm emri verir ve bu görev Cevdet Emiroğlu'na verilir. Bunu öğrenen Lukas, Cevdet'i Nergis üzerinden vurmayı planlar. Üstelik bu kez Akıncı, Nergis'in yardımına koşamayacak kadar uzaktadır. Nergis'i kurtarmak için sürpriz bir isim ortaya çıkar.
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