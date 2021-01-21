Akıncı 4. bölüm 2. fragmanı izle: "Hayatımız cesaretimize göre zorlaşır veya kolaylaşır..."

ATV ekranlarında cuma akşamları izleyici karşısına çıkan Akıncı dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda "Hayatımız cesaretimize göre zorlaşır veya kolaylaşır..." sözleri izleyicilerin dikkatini çekiyor. Peki, yeni bölümde neler olacak? İşte Akıncı 4. bölüm 2. fragmanı ve yeni bölümde yaşanacak olaylar...