Akıncı 11. bölüm fragmanı yayınladı! Yeni bölüm fragmanı izle...

ATV'nin cuma akşamları ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranlara kilitledi. AKINCI'nın 10. bölümü nefesleri keserken 11. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Sana geliyorum Lukas!" başlığıyla yayınlandı. AKINCI yeni bölüm fragmanı izle...
ATV'nin cuma akşamları ilgiyle takip edilen dizisi AKINCI, yine milyonları ekranlara kilitledi. AKINCI'nın 10. bölümü nefesleri keserken 11. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı "Sana geliyorum Lukas!" başlığıyla yayınlandı. AKINCI yeni bölüm fragmanı izle...