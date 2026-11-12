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İtalya - Fransa Uluslar Ligi maçı CANLI

UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya ile Fransa, 5. hafta mücadelesinde Milano'da karşı karşıya geliyor. Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa, 10 puanla liderliğini sürdürürken Roberto Mancini'nin çalıştırdığı İtalya 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. San Siro'da oynanan karşılaşma, çeyrek final yarışının yanı sıra gruptaki liderlik hesapları açısından da büyük önem taşıyor. A Spor'dan yayımlanan mücadeleyi takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

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İtalya - Fransa Uluslar Ligi maçı CANLI

İtalya ile Fransa, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta sezonun en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. Maç A Spor ekranlarından canlı yayımlanıyor.

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Fransa, oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı. Zinedine Zidane'ın takımı grubun lideri konumunda. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Fransa, oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı. Zinedine Zidane'ın takımı grubun lideri konumunda. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

1 PUAN ÇEYREK FİNAL GETİRECEK

Grupta oynanan ilk dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Fransa, 10 puanla zirvede yer alıyor. İtalya ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle topladığı 7 puanın ardından rakibini üç puan geriden takip ediyor.

İki takım arasında 2 Ekim'de Fransa'nın ev sahipliğinde oynanan ilk mücadele 1-1 sona ermişti. İtalya, taraftarı önünde kazanarak rakibini puan cetvelinde yakalamayı hedeflerken Fransa, Milano'dan alacağı en az bir puanla çeyrek final biletini garantileme fırsatına sahip.

İtalya, ilk dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Roberto Mancini'nin öğrencileri 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. (Takvim Foto Arşiv)İtalya, ilk dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Roberto Mancini'nin öğrencileri 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. (Takvim Foto Arşiv)

İTALYA'DA HEDEF 64 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK

İtalya, Fransa karşısında yalnızca üç puan için değil, uzun süredir devam eden bir seriyi sona erdirmek için de sahaya çıkıyor.

Gök Mavililer, Fransa'yı kendi sahasında son olarak 5 Mayıs 1962'de Floransa'da oynanan hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Aradan geçen 64 yılda İtalya'nın sahasında rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

Milano'daki tablo da ev sahibi açısından dikkat çekiyor. İtalya, San Siro'da oynadığı son üç millî karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bunlardan biri, 17 Kasım 2024'te Fransa karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetti.

İki takım arasında 2 Ekim'de Stade de France'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. Fransa'nın golünü Michael Olise, İtalya'nın golünü Alessandro Bastoni kaydetti. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)İki takım arasında 2 Ekim'de Stade de France'ta oynanan karşılaşma 1-1 tamamlandı. Fransa'nın golünü Michael Olise, İtalya'nın golünü Alessandro Bastoni kaydetti. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

ÇEYREK FİNAL VE LİDERLİK HESAPLARI

UEFA Uluslar Ligi'nin yeni formatında A Ligi gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek finale yükseliyor.

İtalya-Fransa karşılaşmasının sonuçları şu ihtimalleri ortaya çıkarıyor:

  • Fransa kazanırsa: Puanını 13'e yükselterek grup liderliğini ve çeyrek finali garantileyecek.

  • Maç berabere biterse: Fransa 11 puana ulaşacak ve çeyrek finale katılmayı kesinleştirecek.

  • İtalya kazanırsa: İki takım 10'ar puana ulaşacak. Türkiye'nin Belçika'yı yenmesi hâlinde İtalya da çeyrek finali garantileyecek.

  • Belçika'nın kazanması veya puan alması durumunda: İtalya'nın çeyrek final mücadelesi 15 Kasım'daki son hafta maçına taşınabilecek.

Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup, 15 Kasım'da oynanacak Belçika-İtalya ve Fransa-Türkiye karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İki mücadele de saat 22.45'te başlayacak. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup, 15 Kasım'da oynanacak Belçika-İtalya ve Fransa-Türkiye karşılaşmalarıyla tamamlanacak. İki mücadele de saat 22.45'te başlayacak. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

GRUPTA SON HAFTA FİKSTÜRÜ

Grup mücadeleleri 15 Kasım Pazar günü tamamlanacak. İtalya, Belçika deplasmanına çıkarken Fransa kendi sahasında Türkiye'yi ağırlayacak. Her iki karşılaşma da Türkiye saatiyle 22.45'te başlayacak.

Dolayısıyla Milano'daki karşılaşmanın sonucu, yalnızca İtalya ile Fransa'nın durumunu değil, Belçika'nın çeyrek final yarışındaki konumunu da doğrudan etkileyecek.

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