İtalya ile Fransa , UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta sezonun en önemli karşılaşmalarından birine çıkıyor. Maç A Spor ekranlarından canlı yayımlanıyor.

İki takım arasında 2 Ekim'de Fransa'nın ev sahipliğinde oynanan ilk mücadele 1-1 sona ermişti. İtalya, taraftarı önünde kazanarak rakibini puan cetvelinde yakalamayı hedeflerken Fransa, Milano'dan alacağı en az bir puanla çeyrek final biletini garantileme fırsatına sahip.

Grupta oynanan ilk dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde eden Fransa, 10 puanla zirvede yer alıyor. İtalya ise iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyetle topladığı 7 puanın ardından rakibini üç puan geriden takip ediyor.

Fransa, oynadığı dört karşılaşmada üç galibiyet ve bir beraberlik elde ederek 10 puana ulaştı. Zinedine Zidane'ın takımı grubun lideri konumunda. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşiv)

İtalya, ilk dört maçta iki galibiyet, bir beraberlik ve bir mağlubiyet aldı. Roberto Mancini'nin öğrencileri 7 puanla ikinci sırada bulunuyor. (Takvim Foto Arşiv)

İTALYA'DA HEDEF 64 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK

İtalya, Fransa karşısında yalnızca üç puan için değil, uzun süredir devam eden bir seriyi sona erdirmek için de sahaya çıkıyor.

Gök Mavililer, Fransa'yı kendi sahasında son olarak 5 Mayıs 1962'de Floransa'da oynanan hazırlık maçında 2-1 mağlup etti. Aradan geçen 64 yılda İtalya'nın sahasında rakibine karşı galibiyeti bulunmuyor.

Milano'daki tablo da ev sahibi açısından dikkat çekiyor. İtalya, San Siro'da oynadığı son üç millî karşılaşmadan yenilgiyle ayrıldı. Bunlardan biri, 17 Kasım 2024'te Fransa karşısında alınan 3-1'lik mağlubiyetti.