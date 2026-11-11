A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı ağırlayacak. İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ve millî futbolcu Youri Tielemans, basın mensuplarının karşısına çıktı. Mark van Bommel, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından Türkiye'nin oyun anlayışında yaşanabilecek değişime, Romelu Lukaku'nun sakatlığına ve takımının maç planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "TÜRKİYE'Yİ EZDİK ANLAMINA GELMİYOR" Türkiye'yi deplasmanda yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten Mark van Bommel, iki takım arasında Belçika'da oynanan ve 3-0 sona eren ilk karşılaşmaya değindi. Hollandalı teknik adam, skorun maçtaki mücadeleyi tam olarak yansıtmadığını ifade ederek, "Ancak geçen Belçika'da yapılan maça bakıldığı zaman 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi." dedi.

Belçika Millî Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye karşılaşması öncesinde basın toplantısına katıldı. (Fotoğraf: AFP) "YENİ ANTRENÖRLE OYUN TARZI DEĞİŞECEK" Mark van Bommel, A Millî Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sahadaki oyun anlayışında değişiklik beklediğini söyledi. Rakibin yeni teknik direktörüyle farklı bir görüntü ortaya koyabileceğini belirten Van Bommel, "Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız. Ekibi de ona göre hazırladık." ifadelerini kullandı. Belçika Teknik Direktörü, yeni dönemde Türkiye'nin nasıl bir oyun tercih edeceğine ilişkin hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi. "LUKAKU PAZAR GÜNÜNE HAZIR OLACAK" Belçika'nın Fenerbahçeli santrforu Romelu Lukaku, kalçasındaki sakatlık nedeniyle Türkiye karşılaşmasının kadrosunda yer almadı. İzmir'e getirilmeyen golcü futbolcunun durumunu değerlendiren Mark van Bommel, "Lukaku, kalçadan sakatlık yaşadı. Dün antrenmana geldiğini ancak bu maça gelmemesinin daha doğru olacağına birlikte karar verdik. Pazar günkü maça hazırlayacağız." dedi. Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili sözlerini sürdüren Van Bommel, "Lukaku mental olarak çok güçlü ve Fenerbahçe'de çok maç oynadı. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki pazar günü oynayacağını umuyorum." diye konuştu. Belçika Millî Takımı, Lukaku'nun tedbir amacıyla ülkesinde kalacağını ve sağlık ekibinin oyuncuyu 15 Kasım Pazar günü İtalya ile oynanacak karşılaşmaya hazırlamaya çalıştığını daha önce duyurmuştu.