Mark van Bommel'den Türkiye - Belçika karşılaşması için Lukaku açıklaması! O maçta sahada
Belçika Millî Takımı Teknik Direktörü Mark van Bommel, Türkiye ile oynayacakları UEFA Uluslar Ligi karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu. A Millî Takımımızın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın ile oyun anlayışının değişebileceğini belirten Hollandalı çalıştırıcı, buna karşı hazırlık yaptıklarını söyledi. Van Bommel, İzmir'e getirilmeyen Fenerbahçeli Romelu Lukaku'nun sağlık durumu hakkında da bilgi verdi.
A Millî Futbol Takımımız, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki beşinci maçında 12 Kasım Perşembe günü Belçika'yı ağırlayacak.
İzmir'deki Gürsel Aksel Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşma öncesinde Belçika Teknik Direktörü Mark van Bommel ve millî futbolcu Youri Tielemans, basın mensuplarının karşısına çıktı.
Mark van Bommel, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından Türkiye'nin oyun anlayışında yaşanabilecek değişime, Romelu Lukaku'nun sakatlığına ve takımının maç planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"TÜRKİYE'Yİ EZDİK ANLAMINA GELMİYOR"
Türkiye'yi deplasmanda yenmek için sahaya çıkacaklarını belirten Mark van Bommel, iki takım arasında Belçika'da oynanan ve 3-0 sona eren ilk karşılaşmaya değindi.
Hollandalı teknik adam, skorun maçtaki mücadeleyi tam olarak yansıtmadığını ifade ederek, "Ancak geçen Belçika'da yapılan maça bakıldığı zaman 3-0 kazandık ama bu Türkiye'yi ezdik anlamına gelmiyor. Türkiye'nin tüm rakiplerine karşı çok daha fazla şansları oldu ama bunu neticeye, sonuca çeviremedi." dedi.
"YENİ ANTRENÖRLE OYUN TARZI DEĞİŞECEK"
Mark van Bommel, A Millî Takım'da Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sahadaki oyun anlayışında değişiklik beklediğini söyledi.
Rakibin yeni teknik direktörüyle farklı bir görüntü ortaya koyabileceğini belirten Van Bommel, "Şimdi yeni antrenörle oyun tarzı büyük ihtimalle değişecek ama biz buna da hazırlıklıyız. Ekibi de ona göre hazırladık." ifadelerini kullandı.
Belçika Teknik Direktörü, yeni dönemde Türkiye'nin nasıl bir oyun tercih edeceğine ilişkin hazırlıklarını tamamladıklarını dile getirdi.
"LUKAKU PAZAR GÜNÜNE HAZIR OLACAK"
Belçika'nın Fenerbahçeli santrforu Romelu Lukaku, kalçasındaki sakatlık nedeniyle Türkiye karşılaşmasının kadrosunda yer almadı.
İzmir'e getirilmeyen golcü futbolcunun durumunu değerlendiren Mark van Bommel, "Lukaku, kalçadan sakatlık yaşadı. Dün antrenmana geldiğini ancak bu maça gelmemesinin daha doğru olacağına birlikte karar verdik. Pazar günkü maça hazırlayacağız." dedi.
Lukaku'nun sağlık durumuyla ilgili sözlerini sürdüren Van Bommel, "Lukaku mental olarak çok güçlü ve Fenerbahçe'de çok maç oynadı. Küçük bir sakatlık geçiriyor. Önümüzdeki pazar günü oynayacağını umuyorum." diye konuştu.
Belçika Millî Takımı, Lukaku'nun tedbir amacıyla ülkesinde kalacağını ve sağlık ekibinin oyuncuyu 15 Kasım Pazar günü İtalya ile oynanacak karşılaşmaya hazırlamaya çalıştığını daha önce duyurmuştu.
DOKU'NUN MEVKİSİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA
Mark van Bommel, Manchester City forması giyen Jérémy Doku'nun Türkiye karşısında hangi kanatta görev yapacağına ilişkin soruyu da yanıtladı.
Doku'nun hücum hattının iki tarafında da kullanılabilmesinin kendilerine avantaj sağladığını ifade eden Hollandalı çalıştırıcı, "İki kanatta oynamasıyla daha çok seçeneğimiz oldu. Çok tehlikeli oyuncu olduğunu da gösterdi." dedi.
"YÜKSEK BASKI UYGULAMAK İSTİYORUZ"
Belçika'nın oyun anlayışı hakkında da konuşan Mark van Bommel, takımının sahada daha etkili bir baskı uygulamasını hedeflediğini belirtti.
Fransa karşılaşmasına da değinen deneyimli teknik adam, "Özellikle Fransa maçında biz kendi oyun planımızı oynadık ama bunu geliştirmeye çalışıyoruz. Yüksek baskı uygulayarak, ataktan savunmaya, savunmadan atağa geçmek ve rakibin kuvvetli ve zayıf taraflarına bakarak oyun planımızı daha da ileri taşımak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
TIELEMANS: "MİLLÎ TAKIM BANA İYİ GELİYOR"
Basın toplantısında Belçika'nın orta saha oyuncusu Youri Tielemans da açıklamalarda bulundu.
Manchester United forması giyen futbolcu, tamamen Belçika Millî Takımı'na odaklandığını ve hem kulübü hem de ülkesi için çalışmaya devam edeceğini söyledi.
Manchester United'daki ortamdan uzaklaşarak millî takıma katılmasının kendisine iyi gelip gelmediği sorulan Tielemans, millî takımda bulunmanın kendisine iyi geldiğini ifade etti.